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Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю

Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю

Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T12:57

2025-05-02T12:57

2025-05-02T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на этой неделе завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, продолжили создание полосы безопасности на территории приграничных районов Сумской области, уничтожили свыше 1530 боевиков, два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в Донбассе. Противник потерял свыше 1630 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 1220 вражеских солдат, 16 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" разбили свыше 600 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.Кроме того, военно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежденВсего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныОстатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – ПутиВоенный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу