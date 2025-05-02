Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250502/novosti-svo-strashnye-tsifry-poter-kieva-za-nedelyu-1146154713.html
Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T12:57
2025-05-02T12:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на этой неделе завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, продолжили создание полосы безопасности на территории приграничных районов Сумской области, уничтожили свыше 1530 боевиков, два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в Донбассе. Противник потерял свыше 1630 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 1220 вражеских солдат, 16 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" разбили свыше 600 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.Кроме того, военно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежденВсего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныОстатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – ПутиВоенный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу
Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю

Новости СВО: киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков

12:57 02.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" на этой неделе завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, продолжили создание полосы безопасности на территории приграничных районов Сумской области, уничтожили свыше 1530 боевиков, два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в Донбассе. Противник потерял свыше 1630 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 1220 вражеских солдат, 16 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Военнослужащие "Днепра" разбили свыше 600 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.
Кроме того, военно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины
Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Пути
Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море
12:57Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
12:29Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины
12:14Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
12:07Землетрясение произошло в Дагестане
11:32Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое
11:00Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности
10:54Ужасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
10:21Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
10:10Крымский мост: очередь и время ожидания растут
09:45Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
09:1680 лет назад Красная армия штурмом взяла Рейхстаг
08:5211 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
08:22Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
08:04Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
07:36Фрагменты беспилотника упали в Саках: на одной из улиц перекрыто движение
07:27Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
07:16112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
06:46Ночной удар по Севастополю – что известно
00:01Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
Лента новостейМолния