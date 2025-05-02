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Ночной удар по Севастополю – что известно

Ночной удар по Севастополю – что известно - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Ночной удар по Севастополю – что известно

Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T06:46

2025-05-02T06:46

2025-05-02T07:03

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

пво

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.В 2 часа 38 минут по московскому времени в городе-герое была объявлена воздушная тревога.По информации губернатора, к трем часам ночи силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем были уничтожены больше 10 беспилотников.И отметил, что по всем целям российские военные отработали над морем, но звуки от взрывных волн были слышны в разных местах Севастополя.Также Развожаев подчеркнул, что никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. И призвал доверять только официальной информации.В 4 часа 54 минуты по московскому времени воздушная тревога в городе-герое была отменена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя