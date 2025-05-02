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Ночной удар по Севастополю – что известно - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Ночной удар по Севастополю – что известно
Ночной удар по Севастополю – что известно - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Ночной удар по Севастополю – что известно
Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T06:46
2025-05-02T07:03
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.В 2 часа 38 минут по московскому времени в городе-герое была объявлена воздушная тревога.По информации губернатора, к трем часам ночи силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем были уничтожены больше 10 беспилотников.И отметил, что по всем целям российские военные отработали над морем, но звуки от взрывных волн были слышны в разных местах Севастополя.Также Развожаев подчеркнул, что никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. И призвал доверять только официальной информации.В 4 часа 54 минуты по московскому времени воздушная тревога в городе-герое была отменена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Ночной удар по Севастополю – что известно

Массированный удар по Севастополю отразили Черноморский флот и силы российской ПВО

06:46 02.05.2025 (обновлено: 07:03 02.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
В 2 часа 38 минут по московскому времени в городе-герое была объявлена воздушная тревога.
По информации губернатора, к трем часам ночи силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем были уничтожены больше 10 беспилотников.
"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы", – написал Развожаев в своем официальном Telegram-канале.
И отметил, что по всем целям российские военные отработали над морем, но звуки от взрывных волн были слышны в разных местах Севастополя.
Также Развожаев подчеркнул, что никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. И призвал доверять только официальной информации.
В 4 часа 54 минуты по московскому времени воздушная тревога в городе-герое была отменена.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПВОВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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