Над Крымом снова отработала ПВО
Над Крымом сбит украинский беспилотник
17:29 02.05.2025 (обновлено: 17:37 02.05.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу днем сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 14:40 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Еще два дрона ВСУ сбили над Курской областью.
В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и Черным морем уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем.
Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.
Десять украинских безэкипажных катеров были уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены.
В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.
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