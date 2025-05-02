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Над Крымом снова отработала ПВО

Над Крымом снова отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Над Крымом снова отработала ПВО

Над Крымом в пятницу днем сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T17:29

2025-05-02T17:29

2025-05-02T17:37

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министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу днем сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще два дрона ВСУ сбили над Курской областью.В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и Черным морем уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем.Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.Десять украинских безэкипажных катеров были уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены.В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)