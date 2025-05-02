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Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день
Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день
Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T21:31
2025-05-02T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Крыму. На полуостров идут ночные заморозки. В российских школах вместо звонков зазвучат песни о Великой Отечественной войне.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУВ ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.Как сообщили в Минобороны, всего за ночь над Крымом и Черным морем были уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон был сбит над Азовским морем.Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.Еще один дрон ВСУ сбили силы российской ПВО в пятницу днем.Успехи армии РоссииКиевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. За последние сутки в Черном море уничтожены десять украинских безэкипажных и один американский быстроходный катер Willard, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.ДТП с автобусомНа автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали пятилетний ребенок и водитель легкового автомобиля, сообщили в пятницу в пресс-службах Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма. Пострадавших госпитализировали.Прогноз на заморозки в КрымуВ степных и предгорных районах Крыма ночью и утром в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Штормовое предупреждение в регионе продлили, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур."Смуглянка" и "Катюша" вместо школьных звонковВ российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. Проект "Мелодии вместо звонков" посвящен 80-летию Победы. В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день

Массированная атака на Севастополь и прогноз на заморозки в Крыму – главное за день

21:31 02.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Крыму. На полуостров идут ночные заморозки. В российских школах вместо звонков зазвучат песни о Великой Отечественной войне.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ

В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщили в Минобороны, всего за ночь над Крымом и Черным морем были уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон был сбит над Азовским морем.
Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.
Еще один дрон ВСУ сбили силы российской ПВО в пятницу днем.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
10:21
Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ

Успехи армии России

Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. За последние сутки в Черном море уничтожены десять украинских безэкипажных и один американский быстроходный катер Willard, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
Одесса после трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
08:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
11 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

ДТП с автобусом

На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали пятилетний ребенок и водитель легкового автомобиля, сообщили в пятницу в пресс-службах Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма. Пострадавших госпитализировали.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
16:16
Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро

Прогноз на заморозки в Крыму

В степных и предгорных районах Крыма ночью и утром в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Штормовое предупреждение в регионе продлили, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Проверка продукции
17:16
Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры

"Смуглянка" и "Катюша" вместо школьных звонков

В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. Проект "Мелодии вместо звонков" посвящен 80-летию Победы. В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям.
Акция Свеча Памяти прошла в Керчи на территории комплексов Аджимушкай и Эльтиген
13:48Радио "Спутник в Крыму"
Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты
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Заголовок открываемого материала
22:21За час над Крымом сбили четыре беспилотника
21:31Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день
20:32Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
19:45Спирт из картошки и белая глина: как в Коктебеле создали советский каучук
19:10Как хорошо отдохнуть на майские: рекомендации эксперта
18:44Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс
18:10"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России
17:29Над Крымом снова отработала ПВО
17:16Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры
16:52"Тропа памяти" – новый туристический маршрут появится в Севастополе
16:16Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро
15:46"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков
15:10Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели
14:39Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
13:48Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты
13:07ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море
12:57Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
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12:14Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
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