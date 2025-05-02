Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день
Массированная атака на Севастополь и прогноз на заморозки в Крыму – главное за день
© СевастопольэнергоВетер в Севастополе
© Севастопольэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Крыму. На полуостров идут ночные заморозки. В российских школах вместо звонков зазвучат песни о Великой Отечественной войне.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атаки ВСУ
В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщили в Минобороны, всего за ночь над Крымом и Черным морем были уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон был сбит над Азовским морем.
Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.
Еще один дрон ВСУ сбили силы российской ПВО в пятницу днем.
Успехи армии России
Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. За последние сутки в Черном море уничтожены десять украинских безэкипажных и один американский быстроходный катер Willard, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
ДТП с автобусом
На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали пятилетний ребенок и водитель легкового автомобиля, сообщили в пятницу в пресс-службах Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма. Пострадавших госпитализировали.
Прогноз на заморозки в Крыму
В степных и предгорных районах Крыма ночью и утром в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Штормовое предупреждение в регионе продлили, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
"Смуглянка" и "Катюша" вместо школьных звонков
В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. Проект "Мелодии вместо звонков" посвящен 80-летию Победы. В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям.
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