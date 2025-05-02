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Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день

Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Массированная атака на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день

Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T21:31

2025-05-02T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала года. Киевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков. Ребенок и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Крыму. На полуостров идут ночные заморозки. В российских школах вместо звонков зазвучат песни о Великой Отечественной войне.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУВ ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.Как сообщили в Минобороны, всего за ночь над Крымом и Черным морем были уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон был сбит над Азовским морем.Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.Еще один дрон ВСУ сбили силы российской ПВО в пятницу днем.Успехи армии РоссииКиевский режим за неделю потерял еще почти 10 тысяч боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. За последние сутки в Черном море уничтожены десять украинских безэкипажных и один американский быстроходный катер Willard, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.ДТП с автобусомНа автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали пятилетний ребенок и водитель легкового автомобиля, сообщили в пятницу в пресс-службах Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма. Пострадавших госпитализировали.Прогноз на заморозки в КрымуВ степных и предгорных районах Крыма ночью и утром в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Штормовое предупреждение в регионе продлили, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур."Смуглянка" и "Катюша" вместо школьных звонковВ российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. Проект "Мелодии вместо звонков" посвящен 80-летию Победы. В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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