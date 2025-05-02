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Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности
Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности
Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T11:00
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севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории.В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.По его словам, атака в ночь на пятницу стала самой массированной с начала года. При этом никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем, сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ. После падения фрагментов беспилотника в Саках на одной из улиц перекрыли движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности

При массированной атаке на Севастополь были сбиты более 50 дронов на подлете к городу

11:00 02.05.2025 (обновлено: 11:12 02.05.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских в акватории.
В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.

"По всем целям наши военные отработали над морем: были уничтожены более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории", написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атака в ночь на пятницу стала самой массированной с начала года. При этом никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
"Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось", констатировал губернатор и призвал жителей и гостей города доверять только официальной информации.
112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем, сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ. После падения фрагментов беспилотника в Саках на одной из улиц перекрыли движение.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПВОВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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