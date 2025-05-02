https://crimea.ria.ru/20250502/massirovannaya-ataka-na-sevastopol-gubernator-rasskazal-podrobnosti-1146152142.html

Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности

Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности

Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T11:00

2025-05-02T11:00

2025-05-02T11:12

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

пво

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории.В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе – это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.По его словам, атака в ночь на пятницу стала самой массированной с начала года. При этом никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем, сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ. После падения фрагментов беспилотника в Саках на одной из улиц перекрыли движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя