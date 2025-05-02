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Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали маленький ребенок и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T08:22
2025-05-02T08:22
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ялта
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали маленький ребенок и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщают пресс-службы Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма.По предварительной информации, накануне вечером на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по направлению от Ялты в сторону Алушты, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения.В ведомстве напомнили, что согласно Правилам дорожного движения водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. ГАИ призывает соблюдайть правила дорожной безопасности.Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в Прокуратуре Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма, алушта, ялта, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта

В Крыму на трассе Ялта – Алушта легковушка врезалась в рейсовый автобус

08:22 02.05.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЛегковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали маленький ребенок и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщают пресс-службы Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма.
По предварительной информации, накануне вечером на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по направлению от Ялты в сторону Алушты, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения.
"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris и пассажир 2020 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили, что согласно Правилам дорожного движения водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. ГАИ призывает соблюдайть правила дорожной безопасности.
Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в Прокуратуре Республики Крым.
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