https://crimea.ria.ru/20250502/krymskiy-most-ochered-i-vremya-ozhidaniya-rastut-1146149988.html
Крымский мост: очередь и время ожидания растут
Крымский мост: очередь и время ожидания растут - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Крымский мост: очередь и время ожидания растут
В очереди на подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 400 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T10:10
2025-05-02T10:10
2025-05-02T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 400 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 7 утра проезда со стороны Краснодарского края ждали около 300 автомобилей.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь и время ожидания растут
На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани 400 авто
10:10 02.05.2025 (обновлено: 10:12 02.05.2025)