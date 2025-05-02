https://crimea.ria.ru/20250502/krymskiy-most-ochered-i-vremya-ozhidaniya-rastut-1146149988.html

Крымский мост: очередь и время ожидания растут

Крымский мост: очередь и время ожидания растут - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Крымский мост: очередь и время ожидания растут

В очереди на подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 400 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T10:10

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крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 400 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 7 утра проезда со стороны Краснодарского края ждали около 300 автомобилей.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250429/proekhat-v-pyat-raz-bystree-v-krymu-na-punktakh-propuska-novye-skanery-1146084728.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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