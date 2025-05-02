https://crimea.ria.ru/20250502/kholodnyy-atmosfernyy-front-nad-krymom-gde-proydut-dozhdi-1146140111.html

Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди

Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди

В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-02T00:01

2025-05-02T00:01

2025-05-01T17:10

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симферополь

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судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов, днем от +15 до +18.В Евпатории переменная облачность, днем и ночью без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html

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алушта

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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