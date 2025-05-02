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Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-02T00:01
2025-05-01T17:10
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов, днем от +15 до +18.В Евпатории переменная облачность, днем и ночью без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди

В пятницу в Крым холодный атмосферный фронт принесет дожди в южных и восточных районах

00:01 02.05.2025
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов, днем от +15 до +18.
В Евпатории переменная облачность, днем и ночью без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
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