https://crimea.ria.ru/20250502/iz-turtsii-v-rossiyu-edut-opasnye-apelsiny-i-pomidory-1146152748.html

Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры

Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры

Россельхознадзор стал чаще фиксировать поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T17:16

2025-05-02T17:16

2025-05-02T16:57

россельхознадзор

россия

происшествия

овощи

фрукты

импорт

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Россельхознадзор стал чаще фиксировать поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.Кроме того, 104 партии из 1664 исследованных образцов поставок растительной продукции не соответствовали требованиям российского законодательства по содержанию пестицидов и нитратов.Чаще всего несоответствия выявлялись в винограде, кабачках, черешне. В ряде случаев остаточное содержания пестицидов превышало норму почти в 25 раз. Также отмечены случаи несоответствия партий винограда и кабачков гигиеническим нормативам.В некоторых видах продуктов были выявлены как карантинные вредные организмы, так и превышения максимально допустимых уровней пестицидов и нитратов.В Крыму ранее выявили крупную партию опасной мясной продукции без необходимых ветеринарных документов – она направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли фальсифицированное сливочное маслоНасколько безопасны ранние овощи в КрымуОпасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, россия, происшествия, овощи, фрукты, импорт, турция