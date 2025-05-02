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Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры
Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры
Россельхознадзор стал чаще фиксировать поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T17:16
2025-05-02T17:16
2025-05-02T16:57
россельхознадзор
россия
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фрукты
импорт
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Россельхознадзор стал чаще фиксировать поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.Кроме того, 104 партии из 1664 исследованных образцов поставок растительной продукции не соответствовали требованиям российского законодательства по содержанию пестицидов и нитратов.Чаще всего несоответствия выявлялись в винограде, кабачках, черешне. В ряде случаев остаточное содержания пестицидов превышало норму почти в 25 раз. Также отмечены случаи несоответствия партий винограда и кабачков гигиеническим нормативам.В некоторых видах продуктов были выявлены как карантинные вредные организмы, так и превышения максимально допустимых уровней пестицидов и нитратов.В Крыму ранее выявили крупную партию опасной мясной продукции без необходимых ветеринарных документов – она направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли фальсифицированное сливочное маслоНасколько безопасны ранние овощи в КрымуОпасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
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россельхознадзор, россия, происшествия, овощи, фрукты, импорт, турция
Из Турции в Россию едут опасные апельсины и помидоры
Нарушения при поставках из Турции в РФ стали чаще выявлять в Россельхознадзоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Россельхознадзор стал чаще фиксировать поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
"С начала 2025 года карантинные для стран – членов ЕАЭС объекты были обнаружены в импортируемых из Турции в Россию цитрусовых, перцах, томатах, гранатах, кабачках и грушах 184 раза", – сказано в сообщении.
Кроме того, 104 партии из 1664 исследованных образцов поставок растительной продукции не соответствовали требованиям российского законодательства по содержанию пестицидов и нитратов.
Чаще всего несоответствия выявлялись в винограде, кабачках, черешне. В ряде случаев остаточное содержания пестицидов превышало норму почти в 25 раз. Также отмечены случаи несоответствия партий винограда и кабачков гигиеническим нормативам.
В некоторых видах продуктов были выявлены как карантинные вредные организмы, так и превышения максимально допустимых уровней пестицидов и нитратов.
В Крыму ранее выявили крупную партию опасной мясной продукции
без необходимых ветеринарных документов – она направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.
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