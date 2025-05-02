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Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T09:45
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В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память великих героев, город с богатой историей. Именно так можно сказать о Севастополе, который 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников, в том числе знаменитые панорама и диорама.Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы, разнообразные музеи и многое другое. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.О десятке самых известных достопримечательностей города-героя – в материале РИА Новости Крым.Памятник затопленным кораблямПамятник затопленным кораблям появился в море у берегов Севастополя в 1905 году. Его установили к 50-летию первой обороны города-героя. Монумент посвящен русским парусным кораблям, которые затопили, чтобы преградить путь вражеским судам.Скульптура представляет собой гранитную скалу, из которой выступает восьмигранный пьедестал с триумфальной колонной коринфского ордера. На ней расположен двуглавый орел. Бронзовая птица с расправленными крыльями держит в клювах венок с якорем. На ее голове императорская корона. Высота памятника превышает 16 метров.Монумент, находящийся в 23 метрах от берега, является одним из главных символов Севастополя.Графская пристаньНа площади адмирала Нахимова расположена еще одна известная достопримечательность Севастополя – Графская пристань. Изначально она была деревянным шлюпочным причалом, который построили в 1783 году. Спустя четыре года, к приезду императрицы Екатерины II, деревянные ступени заменили каменными. Следующее преображение объекта произошло в 1844 году – тогда-то пристань и стала парадным входом в Севастополь с моря.За время своего существования она дважды подвергалась разрушению – во время первой обороны города и в годы Великой Отечественной войны.Пристань представляет собой сдвоенную колоннаду, перед которой к морю спускается широкая лестница с мраморными львами. На ее территории находятся четыре мемориальные таблички.На Графской пристани проходят многие городские мероприятия, в том числе военно-морские парады.Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"Панорама "Оборона Севастополя" находится на территории Исторического бульвара. Этот музей посвящен первой обороне города-героя. Он представляет собой здание цилиндрической формы, в котором установлена огромная картина (высота – 14 метров, длина по окружности – 115 метров).Туристический Крым: памятники, пляжи, вина и лучшие места для селфи &gt;&gt;На полотне изображено сражение на Малаховом кургане, произошедшее 6 июня 1855 года, когда русская армия в составе 75 тыс солдат отразила атаку англо-французского войска в 173 тыс человек.Автором панорамы стал основоположник русского панорамного искусства, профессор Петербургской академии художеств Франц Алексеевич Рубо. Ему помогали художники Шенхен, Мерте и Фрош, а также студенты Баварской академии художеств. Огромную картину писали в Мюнхене.В Севастополь полотно привезли в 1904 году, а спустя почти год впервые представили публике.Диорама "Штурм Сапун-горы"Диорама "Штурм Сапун-горы" посвящена бою советских солдат с фашистами 7 мая 1944 года. Здание музея построено на том месте, где происходили указанные события, – на самой высокой точке горы.С внешней стороны сооружения обустроен смотровой балкон, откуда открывается вид на местность, описанную в картине диорамы.Три города Крыма и Севастополь — популярные турмаршруты на День России &gt;&gt;Рядом со зданием развернута экспозиция советской боевой техники времен Великой Отечественной войны. В частности, здесь можно посмотреть танки, зенитные установки, минометы "Катюши", прочее.Кроме того, на Сапун-горе, которая сегодня является мемориальным комплексом, установлен обелиск Славы. Его высота составляет 28 метров. У подножия памятника горит Вечный огонь, зажженный в 1970 году.ХерсонесГосударственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится на месте бывшего древнегреческого полиса. Городище основали в 422-421 годах до н. э. выходцы из малоазийской колонии Гераклеи Понтийской.Две тысячи лет это поселение играло важную роль в Северном Причерноморье, являясь его крупным политическим, экономическим и культурным центром.Туристы на территории древнего городища могут прогуляться по созданному здесь Итальянскому дворику, рассмотреть центральную площадь поселения, античный театр, рассчитанный на 3 тыс зрителей, знаменитый Херсонесский колокол весом более 5 тыс килограмм, базилики и многое другое.Также здесь расположен Владимирский собор, построенный в честь крещения на этой земле великого князя Владимира.Михайловская батареяМихайловскую береговую батарею возвели в 1846 году, а назвали в честь сына Николая I великого князя Михаила Николаевича. Она была построена в виде П-образной двухъярусной крепости.С 2010 года в батарее работает музей, где представлено свыше 5 тыс уникальных экспонатов. Они размещены в 19-ти залах. При этом основная часть экспозиции посвящена Крымской войне.Среди представленных в музее экспонатов – награды, мундиры, холодное и огнестрельное оружие, оригинальные документы, фото- и литографии, предметы быта, прочее.Покровский соборПокровский собор построили в Севастополе в 1905 году. Начались же работы еще в 1892 году. За время своего существования храм подвергся разрушению (в годы Великой Отечественной войны) и пережил период забвения.Ялта в фотообъективе: дворцы, канатка и самый высокий водопад Крыма &gt;&gt;37-метровый собор построен в псевдорусском стиле. Он украшен рядами полукруглых кокошников. Венчают церковь пять куполов с крестами. Над главным находится стрельчатый свод в окружении четырех башенок. Также здесь есть колокольня с шатровым покрытием.Храм имеет шесть престолов: три верхних освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, великомученика Пантелеимона, три нижних – в честь святого князя Владимира, преподобного Серафима Саровского, а также святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.Мемориал героям обороны СевастополяМемориал героям обороны Севастополя, посвященный подвигу города в годы Великой Отечественной войны, находится на площади Нахимова. Монумент построили в 1967 году.Памятник представляет собой бетонную стену с рельефным изображением отражающего атаку воина. На солдата направлены вражеские штыки, которые символизируют три наступления немецко-фашистской армии в 1941-1942 годах.Возле монумента горит Вечный огонь. Юные севастопольцы уже несколько десятилетий встают здесь в караул.Кроме того, в 2005 году возле мемориала была открыта Аллея славы городов-героев. Она состоит из 13 каменных стел, на которых выбиты названия городов-героев. На каждом закреплен барельеф медали "Золотая Звезда".Малахов курганМалахов курган на Корабельной стороне Севастополя в военные времена являлся тактически важной высотой города (его высота – 97 метров над уровнем моря). Свою славу она получила благодаря героизму русских солдат, оборонявших Севастополь в годы Крымской и Великой Отечественной войн.Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны &gt;&gt;Сегодня здесь создан мемориальный комплекс, на территории которого находится несколько памятников, посвященных разным периодам. Одной из таких достопримечательностей является Оборонительная башня Корниловского бастиона, возраст которой превышает 150 лет. В ней действует музей, рассказывающий о двух оборонах Севастополя. Перед башней установлен столб с чашей, в которой горит Вечный огонь.Также здесь находятся памятники герою Крымской войны, вице-адмиралу Владимиру Корнилову и советским воинам 8-й воздушной армии, братская могила русских и французских воинов, погибших в 1855 году, и другие объекты.Военно-исторический музей Черноморского флотаВоенно-исторический музей Черноморского флота начал работать в Севастополе в 1869 году. Его обустроили в доме одного из руководителей первой обороны города, генерала Эдуарда Тотлебена.В 1895 году для музея возвели новое здание в классическом стиле. На его главном фасаде расположены крест и число "349" (столько дней длилась оборона). По бокам установлены фигуры, представляющие собой носовые и кормовые части старинных кораблей, а также пушки.В экспозиции музея представлены более 30 тыс экспонатов. Среди них – работы известных русских художников Ивана Айвазовского и Франца Рубо, личные вещи руководителей обороны Севастополя Владимира Корнилова и Павла Нахимова, сабля командующего турецкой эскадрой Осман-паши, бюсты, портреты участников обороны, макеты различных кораблей и многое другое.
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Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей

10 главных достопримечательностей города-героя Севастополя

09:45 02.05.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь.
Города России. Севастополь. - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память великих героев, город с богатой историей. Именно так можно сказать о Севастополе, который 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".
Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников, в том числе знаменитые панорама и диорама.
Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы, разнообразные музеи и многое другое. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.
О десятке самых известных достопримечательностей города-героя – в материале РИА Новости Крым.

Памятник затопленным кораблям

Памятник затопленным кораблям появился в море у берегов Севастополя в 1905 году. Его установили к 50-летию первой обороны города-героя. Монумент посвящен русским парусным кораблям, которые затопили, чтобы преградить путь вражеским судам.
Скульптура представляет собой гранитную скалу, из которой выступает восьмигранный пьедестал с триумфальной колонной коринфского ордера. На ней расположен двуглавый орел. Бронзовая птица с расправленными крыльями держит в клювах венок с якорем. На ее голове императорская корона. Высота памятника превышает 16 метров.
Монумент, находящийся в 23 метрах от берега, является одним из главных символов Севастополя.
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Графская пристань

На площади адмирала Нахимова расположена еще одна известная достопримечательность Севастополя – Графская пристань. Изначально она была деревянным шлюпочным причалом, который построили в 1783 году. Спустя четыре года, к приезду императрицы Екатерины II, деревянные ступени заменили каменными. Следующее преображение объекта произошло в 1844 году – тогда-то пристань и стала парадным входом в Севастополь с моря.
За время своего существования она дважды подвергалась разрушению – во время первой обороны города и в годы Великой Отечественной войны.
Пристань представляет собой сдвоенную колоннаду, перед которой к морю спускается широкая лестница с мраморными львами. На ее территории находятся четыре мемориальные таблички.
На Графской пристани проходят многие городские мероприятия, в том числе военно-морские парады.
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоГрафская пристань
День ВМФ РФ в Севастополе, Графская пристань - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Графская пристань

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"

Панорама "Оборона Севастополя" находится на территории Исторического бульвара. Этот музей посвящен первой обороне города-героя. Он представляет собой здание цилиндрической формы, в котором установлена огромная картина (высота – 14 метров, длина по окружности – 115 метров).
Туристический Крым: памятники, пляжи, вина и лучшие места для селфи >>
На полотне изображено сражение на Малаховом кургане, произошедшее 6 июня 1855 года, когда русская армия в составе 75 тыс солдат отразила атаку англо-французского войска в 173 тыс человек.
Автором панорамы стал основоположник русского панорамного искусства, профессор Петербургской академии художеств Франц Алексеевич Рубо. Ему помогали художники Шенхен, Мерте и Фрош, а также студенты Баварской академии художеств. Огромную картину писали в Мюнхене.
В Севастополь полотно привезли в 1904 году, а спустя почти год впервые представили публике.
© РИА Новости . М. Барабанов / Перейти в фотобанкПанорама обороны Севастополя
Панорама обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . М. Барабанов
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Панорама обороны Севастополя

Диорама "Штурм Сапун-горы"

Диорама "Штурм Сапун-горы" посвящена бою советских солдат с фашистами 7 мая 1944 года. Здание музея построено на том месте, где происходили указанные события, – на самой высокой точке горы.
С внешней стороны сооружения обустроен смотровой балкон, откуда открывается вид на местность, описанную в картине диорамы.
Три города Крыма и Севастополь — популярные турмаршруты на День России >>
Рядом со зданием развернута экспозиция советской боевой техники времен Великой Отечественной войны. В частности, здесь можно посмотреть танки, зенитные установки, минометы "Катюши", прочее.
Кроме того, на Сапун-горе, которая сегодня является мемориальным комплексом, установлен обелиск Славы. Его высота составляет 28 метров. У подножия памятника горит Вечный огонь, зажженный в 1970 году.
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевСевастопольская диорама
Севастопольская диорама - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Севастопольская диорама

Херсонес

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится на месте бывшего древнегреческого полиса. Городище основали в 422-421 годах до н. э. выходцы из малоазийской колонии Гераклеи Понтийской.
Две тысячи лет это поселение играло важную роль в Северном Причерноморье, являясь его крупным политическим, экономическим и культурным центром.
Туристы на территории древнего городища могут прогуляться по созданному здесь Итальянскому дворику, рассмотреть центральную площадь поселения, античный театр, рассчитанный на 3 тыс зрителей, знаменитый Херсонесский колокол весом более 5 тыс килограмм, базилики и многое другое.
Также здесь расположен Владимирский собор, построенный в честь крещения на этой земле великого князя Владимира.
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevАнтичные развалины и Владимирский собор в музее-заповеднике "Херсонес таврический"
Античные развалины и Владимирский собор в музее-заповеднике Херсонес таврический - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Античные развалины и Владимирский собор в музее-заповеднике "Херсонес таврический"

Михайловская батарея

Михайловскую береговую батарею возвели в 1846 году, а назвали в честь сына Николая I великого князя Михаила Николаевича. Она была построена в виде П-образной двухъярусной крепости.
С 2010 года в батарее работает музей, где представлено свыше 5 тыс уникальных экспонатов. Они размещены в 19-ти залах. При этом основная часть экспозиции посвящена Крымской войне.
Среди представленных в музее экспонатов – награды, мундиры, холодное и огнестрельное оружие, оригинальные документы, фото- и литографии, предметы быта, прочее.
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихайловская береговая батарея в Севастопольской бухте
Михайловская береговая батарея в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Михайловская береговая батарея в Севастопольской бухте

Покровский собор

Покровский собор построили в Севастополе в 1905 году. Начались же работы еще в 1892 году. За время своего существования храм подвергся разрушению (в годы Великой Отечественной войны) и пережил период забвения.
Ялта в фотообъективе: дворцы, канатка и самый высокий водопад Крыма >>
37-метровый собор построен в псевдорусском стиле. Он украшен рядами полукруглых кокошников. Венчают церковь пять куполов с крестами. Над главным находится стрельчатый свод в окружении четырех башенок. Также здесь есть колокольня с шатровым покрытием.
Храм имеет шесть престолов: три верхних освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, великомученика Пантелеимона, три нижних – в честь святого князя Владимира, преподобного Серафима Саровского, а также святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКупол храма
Купол храма - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Купол храма

Мемориал героям обороны Севастополя

Мемориал героям обороны Севастополя, посвященный подвигу города в годы Великой Отечественной войны, находится на площади Нахимова. Монумент построили в 1967 году.
Памятник представляет собой бетонную стену с рельефным изображением отражающего атаку воина. На солдата направлены вражеские штыки, которые символизируют три наступления немецко-фашистской армии в 1941-1942 годах.
Возле монумента горит Вечный огонь. Юные севастопольцы уже несколько десятилетий встают здесь в караул.
Кроме того, в 2005 году возле мемориала была открыта Аллея славы городов-героев. Она состоит из 13 каменных стел, на которых выбиты названия городов-героев. На каждом закреплен барельеф медали "Золотая Звезда".

Малахов курган

Малахов курган на Корабельной стороне Севастополя в военные времена являлся тактически важной высотой города (его высота – 97 метров над уровнем моря). Свою славу она получила благодаря героизму русских солдат, оборонявших Севастополь в годы Крымской и Великой Отечественной войн.
Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны >>
Сегодня здесь создан мемориальный комплекс, на территории которого находится несколько памятников, посвященных разным периодам. Одной из таких достопримечательностей является Оборонительная башня Корниловского бастиона, возраст которой превышает 150 лет. В ней действует музей, рассказывающий о двух оборонах Севастополя. Перед башней установлен столб с чашей, в которой горит Вечный огонь.
Также здесь находятся памятники герою Крымской войны, вице-адмиралу Владимиру Корнилову и советским воинам 8-й воздушной армии, братская могила русских и французских воинов, погибших в 1855 году, и другие объекты.
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваМалахов курган и жилые дома в Севастополе
Малахов курган и жилые дома в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Малахов курган и жилые дома в Севастополе

Военно-исторический музей Черноморского флота

Военно-исторический музей Черноморского флота начал работать в Севастополе в 1869 году. Его обустроили в доме одного из руководителей первой обороны города, генерала Эдуарда Тотлебена.
В 1895 году для музея возвели новое здание в классическом стиле. На его главном фасаде расположены крест и число "349" (столько дней длилась оборона). По бокам установлены фигуры, представляющие собой носовые и кормовые части старинных кораблей, а также пушки.
В экспозиции музея представлены более 30 тыс экспонатов. Среди них – работы известных русских художников Ивана Айвазовского и Франца Рубо, личные вещи руководителей обороны Севастополя Владимира Корнилова и Павла Нахимова, сабля командующего турецкой эскадрой Осман-паши, бюсты, портреты участников обороны, макеты различных кораблей и многое другое.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоенно-исторический музей Черноморского флота
Военно-исторический музей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Военно-исторический музей Черноморского флота
 
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