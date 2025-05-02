https://crimea.ria.ru/20250502/amerikanskiy-bystrokhodnyy-kater-willard-unichtozhen-v-chernom-more-1146154094.html

Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море

Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море

В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T12:14

2025-05-02T12:14

2025-05-02T12:39

министерство обороны рф

черное море

авиация

безэкипажные катера

новости

вооруженные силы россии

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Российские средства ПВО за неделю сбили 36 американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныМассированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

черное море

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, черное море, авиация, безэкипажные катера, новости, вооруженные силы россии, сша