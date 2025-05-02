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Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T12:14
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министерство обороны рф
черное море
авиация
безэкипажные катера
новости
вооруженные силы россии
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Российские средства ПВО за неделю сбили 36 американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныМассированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
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министерство обороны рф, черное море, авиация, безэкипажные катера, новости, вооруженные силы россии, сша
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море

В акватории Черного моря уничтожен американский быстроходный катер Willard

12:14 02.05.2025 (обновлено: 12:39 02.05.2025)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ
Морская авиация ЧФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", – сказано в недельной сводке российского оборонного ведомства.

Российские средства ПВО за неделю сбили 36 американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.
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Министерство обороны РФЧерное мореАвиацияБезэкипажные катераНовостиВооруженные силы РоссииСША
 
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