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Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T12:14
2025-05-02T12:14
2025-05-02T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Российские средства ПВО за неделю сбили 36 американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныМассированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
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министерство обороны рф, черное море, авиация, безэкипажные катера, новости, вооруженные силы россии, сша
Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
В акватории Черного моря уничтожен американский быстроходный катер Willard
12:14 02.05.2025 (обновлено: 12:39 02.05.2025)