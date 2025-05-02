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Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели
Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели
Со дня гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака прошло 40 дней. На могиле погибшего журналиста в пятницу прошла поминальная служба. РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T15:10
2025-05-02T15:10
память
герои сво
общество
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Со дня гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака прошло 40 дней. На могиле погибшего журналиста в пятницу прошла поминальная служба.Гибель военкоровВоенный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался.Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Реакция на терактВ Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.МИД России будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на гибель журналистов в зоне спецоперации, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.Позже Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов. Соболезнования в связи с гибелью российских журналистов также выразили в ООН.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.Прощание и вандализм на могилеПрощание с Александром Федорчаком состоялось 28 марта в Симферополе, военкор был похоронен на малой родине – в Нижнегорском районе Крыма.В ночь на 31 марта вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации.В Кремле решительно осудили действия вандалов, назвав акт поджога непозволительным и чудовищным, отметив, что их действия является подлостью и трусостью и совершившие это неизбежно будут наказаны. Так происшествие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю по данному факту также было возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин. 26 апреля стало известно, что личность подозреваемого в осквернении могил Федорчака и героев спецоперации установлена. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.Посмертные награды17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.
https://crimea.ria.ru/20250326/tsel-1-pochemu-vsu-otkryli-okhotu-na-rossiyskikh-voenkorov-1145251705.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
память, герои сво, общество, утраты
Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели

Со дня гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака прошло 40 дней

15:10 02.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
Цветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Со дня гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака прошло 40 дней. На могиле погибшего журналиста в пятницу прошла поминальная служба.

Гибель военкоров

Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался.
Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.

Реакция на теракт

В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
МИД России будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на гибель журналистов в зоне спецоперации, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Позже Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов. Соболезнования в связи с гибелью российских журналистов также выразили в ООН.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.

Прощание и вандализм на могиле

Прощание с Александром Федорчаком состоялось 28 марта в Симферополе, военкор был похоронен на малой родине – в Нижнегорском районе Крыма.
В ночь на 31 марта вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации.
В Кремле решительно осудили действия вандалов, назвав акт поджога непозволительным и чудовищным, отметив, что их действия является подлостью и трусостью и совершившие это неизбежно будут наказаны. Так происшествие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.
Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю по данному факту также было возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин. 26 апреля стало известно, что личность подозреваемого в осквернении могил Федорчака и героев спецоперации установлена. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.

Посмертные награды

17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.
Вид из автомобиля военнослужащих - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 17:06Радио "Спутник в Крыму"
Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров
ПамятьГерои СВООбществоУтраты
 
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15:10Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели
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