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112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.05.2025
112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T07:16
2025-05-02T07:27
срочные новости крыма
новости крыма
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пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Еще четыре украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, два – над Орловской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.В ночь на четверг силы российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских дрона. Из-за падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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срочные новости крыма, новости крыма, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 112 беспилотников за ночь

07:16 02.05.2025 (обновлено: 07:27 02.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, 23 над акваторией Черного моря, один – над акваторией Азовского моря" , сказано в сообщении.
Еще четыре украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, два – над Орловской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.
В ночь на четверг силы российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.
Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских дрона. Из-за падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.
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Срочные новости КрымаНовости КрымаМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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