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112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.05.2025
112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T07:16
2025-05-02T07:16
2025-05-02T07:27
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безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Еще четыре украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, два – над Орловской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.В ночь на четверг силы российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских дрона. Из-за падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили 112 беспилотников за ночь
07:16 02.05.2025 (обновлено: 07:27 02.05.2025)