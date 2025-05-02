https://crimea.ria.ru/20250502/112-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-chernym-morem-1146148064.html

112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.05.2025

112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T07:16

2025-05-02T07:16

2025-05-02T07:27

срочные новости крыма

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министерство обороны рф

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безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. 112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Еще четыре украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, два – над Орловской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.В ночь на четверг силы российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских дрона. Из-за падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, новости крыма, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)