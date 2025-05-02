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ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море

ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025

ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море

Десять украинских и один американский безэкипажный катер уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T13:07

2025-05-02T13:07

2025-05-02T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских и один американский безэкипажный катер уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Также с 9 до 10 часов утра дежурными средствами российской ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныНовости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

черное море

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, черное море, крым, новости крыма, пво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя