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ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море
ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.05.2025
ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море
Десять украинских и один американский безэкипажный катер уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T13:07
2025-05-02T13:15
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских и один американский безэкипажный катер уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Также с 9 до 10 часов утра дежурными средствами российской ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК УкраиныНовости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем
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министерство обороны рф, новости, черное море, крым, новости крыма, пво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море

В Черном море уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров

13:07 02.05.2025 (обновлено: 13:15 02.05.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Десять украинских и один американский безэкипажный катер уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США, два безэкипажных катера повреждены", – сказано в сообщении.

Также с 9 до 10 часов утра дежурными средствами российской ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма.
В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.
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Министерство обороны РФНовостиЧерное мореКрымНовости КрымаПВОБезэкипажные катераВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
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