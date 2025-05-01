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Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича
Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении бывшего внештатного советника... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T17:22
2025-05-01T17:22
2025-05-01T17:22
владимир зеленский
алексей арестович
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Алексея Арестовича. Указ опубликован на сайте Зеленского, пишет RT.В приложении к решению СНБО, в частности, сказано, что ограничительные меры в отношении Арестовича предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов, запрет на распространения медиа на территории Украины, на приватизацию имущества, ограничения, связанные с торговыми операциями и другие.Также санкции введены в отношении политолога Константина Бондаренко, написавшего книгу, которая содержит острую критику в отношении киевского режима, уехавших из страны журналистов Дмитрия Васильца, Александра Семченко и блогера Мирослава Олешко, которые также критиковали действия Киева.Зеленский ранее ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали в том числе Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиЗеленский ввел санкции против трех крымских музеевВ Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, алексей арестович, санкции, украина, новости, политика
Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича
Зеленский утвердил санкции СНБО против своего экс-советника Арестовича
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Алексея Арестовича. Указ опубликован на сайте Зеленского, пишет RT.
В приложении к решению СНБО, в частности, сказано, что ограничительные меры в отношении Арестовича предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов, запрет на распространения медиа на территории Украины, на приватизацию имущества, ограничения, связанные с торговыми операциями и другие.
Также санкции введены в отношении политолога Константина Бондаренко, написавшего книгу, которая содержит острую критику в отношении киевского режима, уехавших из страны журналистов Дмитрия Васильца, Александра Семченко и блогера Мирослава Олешко, которые также критиковали действия Киева.
Зеленский ранее ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры
и спорта. В санкционный список попали в том числе Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности.
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