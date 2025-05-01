https://crimea.ria.ru/20250501/yunarmiya-sevastopolya-poluchila-imya-pogibshego-v-svo-zamkomanduyuschego-chf-1146132786.html
Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
Севастопольскому отделению "Юнармии" присвоено имя героя спецоперации, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия. Об этом... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T11:18
2025-05-01T11:18
2025-05-01T11:20
севастополь
андрей палий
герои сво
михаил развожаев
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новости севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Севастопольскому отделению "Юнармии" присвоено имя героя спецоперации, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Торжественная церемония вручения свидетельства о присвоении почетного имени и именного знамени состоялась накануне в московском парке "Патриот". Всего свидетельства и именные знамена получили 13 региональных отделений "Юнармии".Андрей Николаевич Палий родился в 1971 году в Киеве, в семье потомственных военных. В 1992 окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности военный психолог. В 1993 отбыл на Северный флот России, отказавшись принимать украинскую военную присягу.С августа 2004-го проходил службу на Черноморском флоте, где сначала был заместителем командира БПК "Очаков" по воспитательной работе, а позже, в мае 2005, – замкомандира части десантных кораблей ЧФ. В 2008-м участвовал в военной операции в Грузии.С 2011 года был начальником отдела по работе с личным составом Черноморского флота РФ. Принимал активное участие в событиях Русской весны, приведшей к воссоединению Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году.С 2020 года – заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе. В том же году назначен заместителем командующего войсками Вооруженных сил РФ в Сирии.Геройски погиб в боях за Мариуполь в марте 2022 года, став двенадцатым погибшим из числа севастопольцев, о которых было сообщено с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из СевастополяВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФПутин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
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севастополь, андрей палий, герои сво, михаил развожаев, юнармия, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
Севастопольскому отделению "Юнармии" присвоено имя Героя спецоперации Андрея Палия
11:18 01.05.2025 (обновлено: 11:20 01.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Севастопольскому отделению "Юнармии" присвоено имя героя спецоперации, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Бюст в память об Андрее Николаевиче стоит в парке Победы, неподалеку от Аллеи героев специальной военной операции. А теперь его имя носит севастопольское отделение "Юнармии"— чтобы ребята помнили и гордились", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Торжественная церемония вручения свидетельства о присвоении почетного имени и именного знамени состоялась накануне в московском парке "Патриот". Всего свидетельства и именные знамена получили 13 региональных отделений "Юнармии".
Андрей Николаевич Палий родился в 1971 году в Киеве, в семье потомственных военных. В 1992 окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности военный психолог. В 1993 отбыл на Северный флот России, отказавшись принимать украинскую военную присягу.
С августа 2004-го проходил службу на Черноморском флоте, где сначала был заместителем командира БПК "Очаков" по воспитательной работе, а позже, в мае 2005, – замкомандира части десантных кораблей ЧФ. В 2008-м участвовал в военной операции в Грузии.
С 2011 года был начальником отдела по работе с личным составом Черноморского флота РФ. Принимал активное участие в событиях Русской весны, приведшей к воссоединению Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году.
С 2020 года – заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе. В том же году назначен заместителем командующего войсками Вооруженных сил РФ в Сирии.
Геройски погиб
в боях за Мариуполь в марте 2022 года, став двенадцатым погибшим из числа севастопольцев, о которых было сообщено с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.
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