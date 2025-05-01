https://crimea.ria.ru/20250501/vyplaty-veteranam-i-borba-s-diversantami-chto-zhdet-rossiyan-v-mae-1146101060.html

Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с мая

Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с мая - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с мая

В мае ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 80-летию Победы, летчикам и шахтерам проиндексируют пенсии, борьба с диверсионными угрозами станет... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T07:15

2025-05-01T07:15

2025-05-01T07:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В мае ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 80-летию Победы, летчикам и шахтерам проиндексируют пенсии, борьба с диверсионными угрозами станет эффективнее, клиентов банков дополнительно защитят от мошенников, а чипсы и сухарики станут безопаснее.Главные законодательные новшества последнего весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондТрадиционно новый месяц дает прибавку пенсионерам, отметившим 80-летие. Достигшим этого почтенного возраста в марте, в апреле прибавят 100% фиксированной выплаты – 8907 рублей 70 копеек. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности.К 80-летию Победы единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей из федерального бюджета получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Бывшие узники концлагерей и те, кто работал в тылу, получат по 55 тысяч. Выплаты начались уже в апреле.Также в мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают гражданским летчикам и работникам угольной промышленности. Эти выплаты положены людям в связи с вредными или опасными условиями труда, их корректируют 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии зависит от зарплаты и стажа.Детские пособияС 15 мая вступают в силу изменения в порядок начисления детских пособий. Ключевое заключается в сокращении расчетного периода для оценки доходов семьи: при подаче заявления на пособие будут учитываться три или шесть месяцев. Это позволит быстрее назначать помощь тем, чьи доходы недавно снизились.Кроме того, вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума, что позволит семьям получать поддержку даже при минимальном превышении дохода.Дополнительно из расчета исключат налог на доходы физических лиц.Финансовый секторС 15 мая банки будут применять новый механизм борьбы с мошенниками. В силу вступает "период охлаждения" для потребительских кредитов и займов. От 50 до 200 тысяч рублей перечислят через четыре часа после подписания договора, все что больше— через две суток. Изменения не касаются ипотеки и автолизинга.С 30 мая устанавливается новый максимальный лимит на разовые переводы без открытия банковского счета — 100 тысяч рублей. При превышении этой суммы банки будут обязаны проводить стандартную идентификацию клиента.Силовой блокБороться с диверсионными угрозами будут эффективнее. Со 2 мая за несообщение в органы власти о готовящихся диверсиях предусмотрена уголовная ответственность.Также со второго числа работникам ведомственной охраны разрешили применять огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне их.Участники отражения вооруженного вторжения на территорию России получат статус ветерана боевых действий. Это касается в том числе правоохранителей и добровольцев. Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил президент РФ Владимир Путин.И другие изменения……для потребителей: маркировка товаров расширяется. С апреля в систему "Честный знак" попадают чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Продукцию, произведенную до этого момента, можно будет продавать до истечения срока годности. Так законодатели борются с нелегальной продукцией. Кроме того маркировка становится обязательной для отдельных видов косметики и бытовой химии.Кроме того, крупные торговые сети будут блокировать продажу нелегальных маркируемых товаров даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 сек.…для алиментщиков: с 25 мая в России появится реестр должников по алиментам. В него внесут тех, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявлен в розыск. Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.…для иноагентов: содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, помощь иностранным госорганам в деятельности против безопасности России, вовлечение граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности во вред РФ теперь становятся снованиями для присвоения статуса иноагента.…для защиты персональных данных: с 30 мая ужесточится наказание за утечку личных данных. Максимальный штраф для физлиц – до 400 тысяя рублей, для должностных лиц — 600 тысяч, для компаний — 15 млн. За повторное нарушение юрлицо могут наказать оборотным штрафом в размере до 3% выручки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВОКак жителям Крыма узнать размер будущей пенсииПутин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

закон и право, новости, общество, россия, пенсия, пособия и выплаты, мошенничество