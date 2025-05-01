https://crimea.ria.ru/20250501/vsu-udarili-po-rynku-v-aleshkakh---ne-menee-7-pogibshikh-i-bolee-20-ranenykh-1146133001.html
ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых - РИА Новости Крым, 01.05.2025
ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
По меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены в результате обстрела ВСУ рынка в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T11:40
2025-05-01T11:40
2025-05-01T11:51
алешки
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены в результате обстрела ВСУ рынка в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка около 9.30 мск. На месте работают экстренные службы.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской областиВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
алешки
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алешки, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо
ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
При ударе ВСУ по рынку в Алешках погибли 7 человек и более 20 ранены - Сальдо
11:40 01.05.2025 (обновлено: 11:51 01.05.2025)