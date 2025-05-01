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ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо

ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 01.05.2025

ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо

В Алешках не хватает карет скорой помощи для эвакуации раненых на центральном рынке людей, потому что ВСУ планомерно выбивали машины месяцами. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T12:43

2025-05-01T12:43

2025-05-01T12:45

владимир сальдо

херсонская область

алешки

скорая помощь

обстрелы всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Алешках не хватает карет скорой помощи для эвакуации раненых на центральном рынке людей, потому что ВСУ планомерно выбивали машины месяцами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Утром в четверг в результате обстрела ВСУ рынка в городе Алешки семь человек погибли и более 20 получили ранения.По словам Сальдо, украинские боевики со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра.Он также сообщил, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

алешки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, алешки, скорая помощь, обстрелы всу, новости, происшествия