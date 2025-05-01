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ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо
ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо - РИА Новости Крым, 01.05.2025
ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо
В Алешках не хватает карет скорой помощи для эвакуации раненых на центральном рынке людей, потому что ВСУ планомерно выбивали машины месяцами. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T12:43
2025-05-01T12:45
владимир сальдо
херсонская область
алешки
скорая помощь
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Алешках не хватает карет скорой помощи для эвакуации раненых на центральном рынке людей, потому что ВСУ планомерно выбивали машины месяцами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Утром в четверг в результате обстрела ВСУ рынка в городе Алешки семь человек погибли и более 20 получили ранения.По словам Сальдо, украинские боевики со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра.Он также сообщил, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, скорая помощь, обстрелы всу, новости, происшествия
ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо

В Алешках не хватает машин скорой помощи из-за их планомерного уничтожения ВСУ - Сальдо

12:43 01.05.2025 (обновлено: 12:45 01.05.2025)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Алешках не хватает карет скорой помощи для эвакуации раненых на центральном рынке людей, потому что ВСУ планомерно выбивали машины месяцами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Утром в четверг в результате обстрела ВСУ рынка в городе Алешки семь человек погибли и более 20 получили ранения.
По словам Сальдо, украинские боевики со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра.
"Вечером враг сбрасывал снаряды и боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений. А утром продолжил обстрелы самым варварским образом. Но самая большая кровожадность проявляется в том, что все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей (с места обстрела - ред.), машин не хватает", - говорится в видеообращении губернатора.
Он также сообщил, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших.
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Владимир СальдоХерсонская областьАлешкиСкорая помощьОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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13:23Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери
12:58Крымский мост установил рекорд по количеству машин
12:43ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо
12:19Что происходит на Крымском мосту - ситуация к данному часу
11:40ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
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