https://crimea.ria.ru/20250501/vlasti-kryma-pozdravili-zhiteley-respubliki-s-pervomaem-1146131247.html
Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем
Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем
Уважение к людям труда было и остается основой развития России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя жителей региона с Праздником Весны и... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T09:38
2025-05-01T09:38
2025-05-01T09:38
1 мая
праздники и памятные даты
крым
новости крыма
сергей аксенов
владимир константинов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146131134_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74d64f26a0d3ade090189f3ed781fc99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Уважение к людям труда было и остается основой развития России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя жителей региона с Праздником Весны и Труда."Первомай – праздник с давними и богатыми традициями. В его основе – идеалы социальной справедливости, глубокое уважение к созидательному труду, к людям труда", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что эти идеалы близки и понятны народу, не зависят от политической конъюнктуры, были и остаются основой развития России, что проявляется в том числе в социальном характере государства.Он также поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение страны к новым победам.К поздравлениям присоединился председатель Госсовета республики Владимир Константинов, который отметил популярность праздника в России, важность труда учителей, врачей, спасателей, работников промышленности и торговли, социальной сферы, культуры, силовых структур и выразил особые слова благодарности военнослужащим, которые своим каждодневным трудом приближают нашу общую победу в СВО.1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146131134_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7759be10771889324b48351cc3f4947.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1 мая, праздники и памятные даты, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, общество
Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем
Уважение к людям труда остается основой развития России - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Уважение к людям труда было и остается основой развития России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя жителей региона с Праздником Весны и Труда.
"Первомай – праздник с давними и богатыми традициями. В его основе – идеалы социальной справедливости, глубокое уважение к созидательному труду, к людям труда", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эти идеалы близки и понятны народу, не зависят от политической конъюнктуры, были и остаются основой развития России, что проявляется в том числе в социальном характере государства.
"Меры социальной поддержки в Крыму ежегодно получают в среднем порядка полумиллиона граждан льготных категорий. Только в прошлом году расходы на социальную защиту и занятость населения составили 22,7 млрд рублей", - сообщил глава республики.
Он также поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение страны к новым победам.
К поздравлениям присоединился председатель Госсовета республики Владимир Константинов, который отметил популярность праздника в России, важность труда учителей, врачей, спасателей, работников промышленности и торговли, социальной сферы, культуры, силовых структур и выразил особые слова благодарности военнослужащим, которые своим каждодневным трудом приближают нашу общую победу в СВО.
"Общие трудности сплотили наш народ, мы идем к Победе и формируем новый Русский мир — эффективный, конкурентный, привлекательный. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы, которые возникнут перед нашей страной, достигнем самых амбициозных целей по ее развитию", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.