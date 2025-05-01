https://crimea.ria.ru/20250501/vlasti-kryma-pozdravili-zhiteley-respubliki-s-pervomaem-1146131247.html

Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем

Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем

Уважение к людям труда было и остается основой развития России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя жителей региона с Праздником Весны и... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T09:38

2025-05-01T09:38

2025-05-01T09:38

1 мая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Уважение к людям труда было и остается основой развития России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя жителей региона с Праздником Весны и Труда."Первомай – праздник с давними и богатыми традициями. В его основе – идеалы социальной справедливости, глубокое уважение к созидательному труду, к людям труда", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что эти идеалы близки и понятны народу, не зависят от политической конъюнктуры, были и остаются основой развития России, что проявляется в том числе в социальном характере государства.Он также поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение страны к новым победам.К поздравлениям присоединился председатель Госсовета республики Владимир Константинов, который отметил популярность праздника в России, важность труда учителей, врачей, спасателей, работников промышленности и торговли, социальной сферы, культуры, силовых структур и выразил особые слова благодарности военнослужащим, которые своим каждодневным трудом приближают нашу общую победу в СВО.1 мая в России и некоторых других странах отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день – 1 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1 мая, праздники и памятные даты, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, общество