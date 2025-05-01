Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250501/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-na-odnoy-iz-ulits-1146132225.html
В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T19:35
2025-05-01T19:35
симферополь
ограничение движения
транспорт
новости крыма
крым
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_427e76e9d178228f8b8a11e5e4bd6baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской администрации.Власти города обращаются к жителям и гостям крымской столицы с просьбой заранее планировать маршрут по городу.В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения с 7 апреля по 7 июня в Симферополе также временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Крылова - от улицы Караимской до улицы Красноармейской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мостуВ Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостамВ Ялте отремонтируют три старинные улицы
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5296023cb8888ead449282d1f2a4ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, ограничение движения, транспорт, новости крыма, крым, благоустройство
В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой

19:35 01.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской администрации.
"С 2 по 5 мая на улице Луговая будут проводиться работы по благоустройству газонов. В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено по левой полосе улицы - от проспекта Победы до улицы Совхозная", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
В Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
Власти города обращаются к жителям и гостям крымской столицы с просьбой заранее планировать маршрут по городу.
В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения с 7 апреля по 7 июня в Симферополе также временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Крылова - от улицы Караимской до улицы Красноармейской.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
В Ялте отремонтируют три старинные улицы
 
СимферопольОграничение движенияТранспортНовости КрымаКрымБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц
19:15Крымский мост - актуальные данные по очередям на вечер четверга
18:56Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать память
18:37Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
18:24Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
17:55В Севастополе запустят 30 фонтанов
17:36Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция
17:31В Белом доме сделали заявление о прямых переговорах Москвы и Киева
17:22Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича
17:12В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
16:48Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
16:31Фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент
16:127 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
15:50В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших
15:38Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
15:18В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело
15:05Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
14:41Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать
14:27Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок
14:18Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
Лента новостейМолния