https://crimea.ria.ru/20250501/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-na-odnoy-iz-ulits-1146132225.html

В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц - РИА Новости Крым, 01.05.2025

В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T19:35

2025-05-01T19:35

2025-05-01T19:35

симферополь

ограничение движения

транспорт

новости крыма

крым

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской администрации.Власти города обращаются к жителям и гостям крымской столицы с просьбой заранее планировать маршрут по городу.В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения с 7 апреля по 7 июня в Симферополе также временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Крылова - от улицы Караимской до улицы Красноармейской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мостуВ Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостамВ Ялте отремонтируют три старинные улицы

симферополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ограничение движения, транспорт, новости крыма, крым, благоустройство