В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по улице Луговой из-за работ по благоустройству. Об этом информирует в четверг пресс-служба городской администрации.
"С 2 по 5 мая на улице Луговая будут проводиться работы по благоустройству газонов. В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено по левой полосе улицы - от проспекта Победы до улицы Совхозная", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе временно ограничат движение по улице Луговой
Власти города обращаются к жителям и гостям крымской столицы с просьбой заранее планировать маршрут по городу.
В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения с 7 апреля по 7 июня в Симферополе также временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Крылова - от улицы Караимской до улицы Красноармейской.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: