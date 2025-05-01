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В Севастополе запустят 30 фонтанов - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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В Севастополе запустят 30 фонтанов
В Севастополе запустят 30 фонтанов - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Севастополе запустят 30 фонтанов
В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T17:55
2025-05-01T17:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
городская среда
фонтан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, утром заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на улице Большая Морская, на площади Ушакова, на Матросском бульваре, и постепенно их запускают во всем городе. Самый большой и сложный фонтан — "Орден Победы" тоже подготовили и постепенно запускают, отладка всех систем требует времени, отметил губернатор."Думаю, для всех севастопольцев фонтаны — это признак наступающего лета и тепла", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, городская среда, фонтан, сандро фонтана
В Севастополе запустят 30 фонтанов

В Севастополе 1 мая запустят 30 фонтанов - губернатор

17:55 01.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевФонтан в Севастополе
Фонтан в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, утром заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на улице Большая Морская, на площади Ушакова, на Матросском бульваре, и постепенно их запускают во всем городе.
"Специалисты долго готовились: убирали налетевший за осень и зиму мелкий мусор, прочищали форсунки, проверяли технику и, где это было необходимо, ремонтировали и настраивали ее, проводили профилактику насосов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Самый большой и сложный фонтан — "Орден Победы" тоже подготовили и постепенно запускают, отладка всех систем требует времени, отметил губернатор.
"Думаю, для всех севастопольцев фонтаны — это признак наступающего лета и тепла", - добавил он.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевГородская средаФонтанСандро Фонтана
 
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