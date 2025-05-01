https://crimea.ria.ru/20250501/v-sevastopole-zapustyat-30-fontanov-1146141026.html
В Севастополе запустят 30 фонтанов
В Севастополе запустят 30 фонтанов - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Севастополе запустят 30 фонтанов
В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T17:55
2025-05-01T17:55
2025-05-01T17:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
городская среда
фонтан
сандро фонтана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146140847_46:0:1877:1030_1920x0_80_0_0_53fcd70c8aa9ce3208b64ab5ccf6e82e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, утром заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на улице Большая Морская, на площади Ушакова, на Матросском бульваре, и постепенно их запускают во всем городе. Самый большой и сложный фонтан — "Орден Победы" тоже подготовили и постепенно запускают, отладка всех систем требует времени, отметил губернатор."Думаю, для всех севастопольцев фонтаны — это признак наступающего лета и тепла", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146140847_440:0:1813:1030_1920x0_80_0_0_5c5b85703402bf2006c29d45cec826b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, городская среда, фонтан, сандро фонтана
В Севастополе запустят 30 фонтанов
В Севастополе 1 мая запустят 30 фонтанов - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, утром заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на улице Большая Морская, на площади Ушакова, на Матросском бульваре, и постепенно их запускают во всем городе.
"Специалисты долго готовились: убирали налетевший за осень и зиму мелкий мусор, прочищали форсунки, проверяли технику и, где это было необходимо, ремонтировали и настраивали ее, проводили профилактику насосов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Самый большой и сложный фонтан — "Орден Победы" тоже подготовили и постепенно запускают, отладка всех систем требует времени, отметил губернатор.
"Думаю, для всех севастопольцев фонтаны — это признак наступающего лета и тепла", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.