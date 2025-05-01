https://crimea.ria.ru/20250501/v-sevastopole-zapustyat-30-fontanov-1146141026.html

В Севастополе запустят 30 фонтанов

В Севастополе запустят 30 фонтанов - РИА Новости Крым, 01.05.2025

В Севастополе запустят 30 фонтанов

В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T17:55

2025-05-01T17:55

2025-05-01T17:55

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

городская среда

фонтан

сандро фонтана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг запустят 30 фонтанов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, утром заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на улице Большая Морская, на площади Ушакова, на Матросском бульваре, и постепенно их запускают во всем городе. Самый большой и сложный фонтан — "Орден Победы" тоже подготовили и постепенно запускают, отладка всех систем требует времени, отметил губернатор."Думаю, для всех севастопольцев фонтаны — это признак наступающего лета и тепла", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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