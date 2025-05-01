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В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето

В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето - РИА Новости Крым, 01.05.2025

В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето

В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T17:12

2025-05-01T17:12

2025-05-01T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической комиссии и Оперштаба, сообщили в ведомстве.Участники заседания также выработали меры по повышению уровня антитеррористической защищенности гостиниц и других средств размещения и по обеспечению безопасности граждан в курортный сезон. Кроме того, скорректированы векторы профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в интернете.В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности с 10 февраля было продлено на неопределенное время. Высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыКак Крым отметит День ПобедыВ Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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