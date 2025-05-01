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В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T17:12
2025-05-01T17:12
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической комиссии и Оперштаба, сообщили в ведомстве.Участники заседания также выработали меры по повышению уровня антитеррористической защищенности гостиниц и других средств размещения и по обеспечению безопасности граждан в курортный сезон. Кроме того, скорректированы векторы профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в интернете.В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности с 10 февраля было продлено на неопределенное время. Высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыКак Крым отметит День ПобедыВ Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
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В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето

В Севастополе ко Дню Победы и курортному сезону усилят меры безопасности

17:12 01.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической комиссии и Оперштаба, сообщили в ведомстве.
"Участники заседания обсудили аспекты усиления антитеррористической защищенности и физической защиты объектов, на которых пройдут торжественные и памятные мероприятия, а также в местах массового пребывания людей", - сказано в сообщении.
Участники заседания также выработали меры по повышению уровня антитеррористической защищенности гостиниц и других средств размещения и по обеспечению безопасности граждан в курортный сезон. Кроме того, скорректированы векторы профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в интернете.
В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности с 10 февраля было продлено на неопределенное время. Высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.
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