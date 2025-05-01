https://crimea.ria.ru/20250501/v-krasnodare-trolleybus-posle-dtp-vrezalsya-v-stolb---chetvero-postradavshikh-1146138815.html

В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших

В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 01.05.2025

В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших

Четыре человека госпитализированы в результате аварии с троллейбусом в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T15:50

2025-05-01T15:50

2025-05-01T15:50

дтп

происшествия

краснодар

госавтоинспекция кубани

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека госпитализированы в результате аварии с троллейбусом в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Буденного и Володарского. Водитель каршеринговой иномарки не предоставил преимущество и влетел в троллейбус, следующий по маршруту №12. После этого троллейбус столкнулся с опорой электропередачи.Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпуПеребегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в СевастополеВ Ялте легковушка столкнулась с КамАЗом – есть пострадавшие

краснодар

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, краснодар, госавтоинспекция кубани, новости