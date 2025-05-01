Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250501/v-krasnodare-trolleybus-posle-dtp-vrezalsya-v-stolb---chetvero-postradavshikh-1146138815.html
В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших
В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших
Четыре человека госпитализированы в результате аварии с троллейбусом в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T15:50
2025-05-01T15:50
дтп
происшествия
краснодар
госавтоинспекция кубани
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146138704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20cf16578f56d8c7541b3f25dc578d10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека госпитализированы в результате аварии с троллейбусом в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Буденного и Володарского. Водитель каршеринговой иномарки не предоставил преимущество и влетел в троллейбус, следующий по маршруту №12. После этого троллейбус столкнулся с опорой электропередачи.Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпуПеребегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в СевастополеВ Ялте легковушка столкнулась с КамАЗом – есть пострадавшие
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146138704_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cabafabf91d15b9c02e0c3b96041bee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, краснодар, госавтоинспекция кубани, новости
В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших

В ДТП с троллейбусом в Краснодаре пострадали четыре человека

15:50 01.05.2025
 
© Telegram-канал полиция КубаниЧетыре человека пострадали в аварии с троллейбусом в Краснодаре
Четыре человека пострадали в аварии с троллейбусом в Краснодаре
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека госпитализированы в результате аварии с троллейбусом в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Буденного и Володарского. Водитель каршеринговой иномарки не предоставил преимущество и влетел в троллейбус, следующий по маршруту №12. После этого троллейбус столкнулся с опорой электропередачи.
"В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека - водители, кондуктор и пассажир иномарки", - уточнили в пресс-службе.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпу
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
В Ялте легковушка столкнулась с КамАЗом – есть пострадавшие
 
ДТППроисшествияКраснодарГосавтоинспекция КубаниНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
16:48Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
16:31Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент
16:127 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
15:50В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших
15:38Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
15:18В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело
15:05Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
14:41Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать
14:27Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок
14:18Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
13:58Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой
13:42Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
13:23Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери
12:58Крымский мост установил рекорд по количеству машин
12:43ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо
12:19Что происходит на Крымском мосту - ситуация к данному часу
11:40ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
11:18Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
10:50Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния