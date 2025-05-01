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В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших
В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших - РИА Новости Крым, 01.05.2025
В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших
В Алешках продолжается эвакуация тел мирных жителей, погибших от удара ВСУ. Об этом сообщили губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T21:43
2025-05-01T21:44
владимир сальдо
алешки
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Алешках продолжается эвакуация тел мирных жителей, погибших от удара ВСУ. Об этом сообщили губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены. После стало известно, что в больнице умер один из раненых.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, алешки, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости
В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших

В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших от обстрела ВСУ мирных жителей

21:43 01.05.2025 (обновлено: 21:44 01.05.2025)
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Алешках продолжается эвакуация тел мирных жителей, погибших от удара ВСУ. Об этом сообщили губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани", - написал он в своем Telegram-канале.

Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены. После стало известно, что в больнице умер один из раненых.
По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В муниципалитете объявлен трехдневный траур.
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Владимир СальдоАлешкиХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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