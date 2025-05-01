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Умер один из пострадавших при обстреле Алешек - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T18:37
2025-05-01T18:37
алешки
херсонская область
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алешки, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу, сергей черевко
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек

Один из пострадавших при обстреле Алешек умер в больнице

18:37 01.05.2025
 
© Фото: pexels.comКоридор больницы
Коридор больницы
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

"К сожалению, еще один раненый пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось", цитирует Черевко РИА Новости Крым.

Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены.
По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В муниципалитете объявлен трехдневный траур.
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АлешкиХерсонская областьНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУСергей Черевко
 
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