https://crimea.ria.ru/20250501/umer-odin-iz-postradavshikh-pri-obstrele-aleshek-1146143313.html
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T18:37
2025-05-01T18:37
2025-05-01T18:37
алешки
херсонская область
новости
происшествия
обстрелы всу
сергей черевко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_eeb0015cf215ca9805f6c47cf3343fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алешки
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_cd784aad15c5aaa91d76f48e481213e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алешки, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу, сергей черевко
Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
Один из пострадавших при обстреле Алешек умер в больнице