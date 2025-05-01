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Умер один из пострадавших при обстреле Алешек

Умер один из пострадавших при обстреле Алешек - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Умер один из пострадавших при обстреле Алешек

Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T18:37

2025-05-01T18:37

2025-05-01T18:37

алешки

херсонская область

новости

происшествия

обстрелы всу

сергей черевко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей умер в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и более 20 раненых. Позже в администрации области уточнили, что погибли семь человек и 11 ранены.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В муниципалитете объявлен трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алешки

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу, сергей черевко