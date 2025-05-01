https://crimea.ria.ru/20250501/udar-po-rynku-v-aleshkakh--reaktsiya-rossiyskogo-mid-1146140400.html

Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД

Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД

Киев в очередной раз подтверди свою террористическую сущность, устроив преднамеренную атаку на мирных жителей Херсонской области в праздничный день. Об этом... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T16:48

2025-05-01T16:48

2025-05-01T16:48

алешки

министерство иностранных дел рф (мид рф)

херсонская область

обстрелы всу

теракт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киев в очередной раз подтверди свою террористическую сущность, устроив преднамеренную атаку на мирных жителей Херсонской области в праздничный день. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с террористической атакой киевского режима на центральный рынок в Алешках.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Семь человек погибли и 11 ранены. По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. В связи с гибелью мирных жителей в Алешках объявлены три дня траура."Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики", - сказано в заявлении.В МИД почеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан. При этом преступная акция Киева также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров, заметили в МИД."Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Все виновные и причастные будут установлены и понесут наказание по закону, подчеркнули в МИД и призвали здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алешки

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, министерство иностранных дел рф (мид рф), херсонская область, обстрелы всу, теракт, новости