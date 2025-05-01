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Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
Киев в очередной раз подтверди свою террористическую сущность, устроив преднамеренную атаку на мирных жителей Херсонской области в праздничный день. Об этом... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T16:48
2025-05-01T16:48
алешки
министерство иностранных дел рф (мид рф)
херсонская область
обстрелы всу
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киев в очередной раз подтверди свою террористическую сущность, устроив преднамеренную атаку на мирных жителей Херсонской области в праздничный день. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с террористической атакой киевского режима на центральный рынок в Алешках.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Семь человек погибли и 11 ранены. По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. В связи с гибелью мирных жителей в Алешках объявлены три дня траура."Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики", - сказано в заявлении.В МИД почеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан. При этом преступная акция Киева также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров, заметили в МИД."Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Все виновные и причастные будут установлены и понесут наказание по закону, подчеркнули в МИД и призвали здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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алешки, министерство иностранных дел рф (мид рф), херсонская область, обстрелы всу, теракт, новости
Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД

В МИД назвали атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов

16:48 01.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киев в очередной раз подтверди свою террористическую сущность, устроив преднамеренную атаку на мирных жителей Херсонской области в праздничный день. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с террористической атакой киевского режима на центральный рынок в Алешках.
Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. Семь человек погибли и 11 ранены. По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. В связи с гибелью мирных жителей в Алешках объявлены три дня траура.
"Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики", - сказано в заявлении.
В МИД почеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан.
"Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения", - акцентировали в ведомстве.
При этом преступная акция Киева также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров, заметили в МИД.
"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Все виновные и причастные будут установлены и понесут наказание по закону, подчеркнули в МИД и призвали здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить теракт.
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АлешкиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Херсонская областьОбстрелы ВСУТерактНовости
 
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