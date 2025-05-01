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Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок
Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок
Три дня траура объявлены в городе Алешки Херсонской области в связи с гибелью мирных жителей при ударе ВСУ по центральному рынку. Об этом сообщает пресс-служа... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T14:27
2025-05-01T14:27
алешки
херсонская область
траур
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Три дня траура объявлены в городе Алешки Херсонской области в связи с гибелью мирных жителей при ударе ВСУ по центральному рынку. Об этом сообщает пресс-служа администрации городского округа.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены, сообщал ранее губернатор региона Владимир Сальдо.На этот период государственные учреждения приспустят флаги, все развлекательные и спортивные мероприятия в округе отменяются.В администрации подчеркнули, что удар ВСУ был нанесен в праздничный выходной, когда люди пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - СальдоАтака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без светаУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку
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РИА Новости Крым
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алешки, херсонская область, траур, обстрелы всу, происшествия, новости
Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок

Три дня траура объявлены в Алешках из-за гибели людей при ударе ВСУ по рынку

14:27 01.05.2025
 
© РИА Новости . Евгения НовоженинаЛампада со свечой
Лампада со свечой - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Три дня траура объявлены в городе Алешки Херсонской области в связи с гибелью мирных жителей при ударе ВСУ по центральному рынку. Об этом сообщает пресс-служа администрации городского округа.
Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены, сообщал ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
"Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая 2025 года в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года включительно днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - сказано в сообщении.
На этот период государственные учреждения приспустят флаги, все развлекательные и спортивные мероприятия в округе отменяются.
В администрации подчеркнули, что удар ВСУ был нанесен в праздничный выходной, когда люди пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали.
По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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АлешкиХерсонская областьТраурОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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