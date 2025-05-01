https://crimea.ria.ru/20250501/trekhdnevnyy-traur-obyavlen-v-aleshkakh-posle-smertelnoy-ataki-vsu-na-rynok-1146136712.html

Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок

Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок

Три дня траура объявлены в городе Алешки Херсонской области в связи с гибелью мирных жителей при ударе ВСУ по центральному рынку. Об этом сообщает пресс-служа... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T14:27

2025-05-01T14:27

2025-05-01T14:27

алешки

херсонская область

траур

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Три дня траура объявлены в городе Алешки Херсонской области в связи с гибелью мирных жителей при ударе ВСУ по центральному рынку. Об этом сообщает пресс-служа администрации городского округа.Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек утром в четверг. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены, сообщал ранее губернатор региона Владимир Сальдо.На этот период государственные учреждения приспустят флаги, все развлекательные и спортивные мероприятия в округе отменяются.В администрации подчеркнули, что удар ВСУ был нанесен в праздничный выходной, когда люди пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали.По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - СальдоАтака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без светаУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку

алешки

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, траур, обстрелы всу, происшествия, новости