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Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез
Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез
Грозные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, Украины или других стран не стоит воспринимать всерьез, поскольку они объясняются исключительно РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T08:46
2025-05-01T08:26
радио "спутник в крыму"
мнения
павел шипилин
политика
сша
дональд трамп
россия
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Грозные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, Украины или других стран не стоит воспринимать всерьез, поскольку они объясняются исключительно стремлением американского лидера соответствовать образу брутального и решительного политика в глазах собственных избирателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"высказал политолог Павел Шипилин."Трамп позиционирует себя перед своим электоратом как брутальный и деловой бизнесмен и политик, который способен решить все глобальные проблемы, включая украинскую. Но Трамп публичный и Трамп приватный – это два разных человека. Над ним висит дубина его рейтинга, для него это важно. Поэтому и угрозы эти он использует. Но на примере с пошлинами мы уже наблюдали, что собой представляют эти угрозы Трампа", - сказал эксперт.По его словам, президент США старается произвести впечатление в первую очередь на внутреннюю американскую аудиторию, которая является главным адресатом его заявлений, касающихся в том числе и внешнеполитических вопросов. При этом для самого Трампа урегулирование украинского конфликта является второстепенной задачей.Политолог отметил, что российское руководство поддерживает мирные инициативы Трампа и поддерживает самого президента США в его борьбе с глобалистами. Однако об остановке специальной военной операции без достижения ее целей ради спасения репутации Трампа не может быть и речи.Ранее президент США пригрозил России банковскими санкциями из-за ударов по украинской инфраструктуре.При этом Трамп заявил, что верит в желание президента России Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, павел шипилин, политика, сша, дональд трамп, россия, санкции
Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез

Угрозы Трампа в адрес РФ вызваны желанием выглядеть брутально перед электоратом – эксперт

08:46 01.05.2025
 
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Грозные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, Украины или других стран не стоит воспринимать всерьез, поскольку они объясняются исключительно стремлением американского лидера соответствовать образу брутального и решительного политика в глазах собственных избирателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"высказал политолог Павел Шипилин.
"Трамп позиционирует себя перед своим электоратом как брутальный и деловой бизнесмен и политик, который способен решить все глобальные проблемы, включая украинскую. Но Трамп публичный и Трамп приватный – это два разных человека. Над ним висит дубина его рейтинга, для него это важно. Поэтому и угрозы эти он использует. Но на примере с пошлинами мы уже наблюдали, что собой представляют эти угрозы Трампа", - сказал эксперт.
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По его словам, президент США старается произвести впечатление в первую очередь на внутреннюю американскую аудиторию, которая является главным адресатом его заявлений, касающихся в том числе и внешнеполитических вопросов. При этом для самого Трампа урегулирование украинского конфликта является второстепенной задачей.

"Когда он публично угрожает, не важно кому – Китаю, России, (Владимиру) Зеленскому – он делает это так, чтобы находиться при этом в зоне видимости телекамер. Для него важен этот нюанс. Поэтому на эти заявления особо обращать внимание не стоит. У нас полно своих задач, которые мы будем решать, независимо от того, что о нас говорит Трамп", - подчеркнул Шипилин.

Политолог отметил, что российское руководство поддерживает мирные инициативы Трампа и поддерживает самого президента США в его борьбе с глобалистами. Однако об остановке специальной военной операции без достижения ее целей ради спасения репутации Трампа не может быть и речи.
Ранее президент США пригрозил России банковскими санкциями из-за ударов по украинской инфраструктуре.
При этом Трамп заявил, что верит в желание президента России Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине.
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