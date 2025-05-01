https://crimea.ria.ru/20250501/tramp-grozit-rossii-sanktsiyami-pochemu-eto-ne-stoit-vosprinimat-vserez-1146123098.html

Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез

Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез

Грозные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, Украины или других стран не стоит воспринимать всерьез, поскольку они объясняются исключительно РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T08:46

2025-05-01T08:46

2025-05-01T08:26

радио "спутник в крыму"

мнения

павел шипилин

политика

сша

дональд трамп

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145573082_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_3196fab9d476ea4cb283fd3d5392afcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Грозные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, Украины или других стран не стоит воспринимать всерьез, поскольку они объясняются исключительно стремлением американского лидера соответствовать образу брутального и решительного политика в глазах собственных избирателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"высказал политолог Павел Шипилин."Трамп позиционирует себя перед своим электоратом как брутальный и деловой бизнесмен и политик, который способен решить все глобальные проблемы, включая украинскую. Но Трамп публичный и Трамп приватный – это два разных человека. Над ним висит дубина его рейтинга, для него это важно. Поэтому и угрозы эти он использует. Но на примере с пошлинами мы уже наблюдали, что собой представляют эти угрозы Трампа", - сказал эксперт.По его словам, президент США старается произвести впечатление в первую очередь на внутреннюю американскую аудиторию, которая является главным адресатом его заявлений, касающихся в том числе и внешнеполитических вопросов. При этом для самого Трампа урегулирование украинского конфликта является второстепенной задачей.Политолог отметил, что российское руководство поддерживает мирные инициативы Трампа и поддерживает самого президента США в его борьбе с глобалистами. Однако об остановке специальной военной операции без достижения ее целей ради спасения репутации Трампа не может быть и речи.Ранее президент США пригрозил России банковскими санкциями из-за ударов по украинской инфраструктуре.При этом Трамп заявил, что верит в желание президента России Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250429/mnogo-shuma-malo-del-chem-zapomnyatsya-pervye-100-dney-trampa-1146067312.html

https://crimea.ria.ru/20250429/ukraina-budet-razgromlena-ochen-skoro--tramp-1146084562.html

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, павел шипилин, политика, сша, дональд трамп, россия, санкции