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Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил в четверг... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T10:07
2025-05-01T10:07
полезные ископаемые
украина
сша
экономика
новости
дмитрий медведев
торговые войны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил в четверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщили ранее в Министерстве финансов США.Он также оценил развернутую американским лидером тарифную войну, от которой пострадали как ближайшие соседи США, так и европейские страны. При этом подчеркнул, что с Китаем "у Трампа вышла промашка", а экономику РФ торговые пошлины не затронули."У Китая есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла. Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30 000 штук", - заявил он.В то же время сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции", добавил зампред Совбеза РФ. Он также констатировал, что рейтинги Трампа ушли вниз, так называемое "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление.В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ.Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной, заявил, что надеется получить от сделки больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Киева.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнениеАЭС Украины могут перейти США на новых условияхПочему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева
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полезные ископаемые, украина, сша, экономика, новости, дмитрий медведев, торговые войны
Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым

Медведев: Трамп доломал киевский режим по сделке о полезных ископаемых

10:07 01.05.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил в четверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщили ранее в Министерстве финансов США.
"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также оценил развернутую американским лидером тарифную войну, от которой пострадали как ближайшие соседи США, так и европейские страны. При этом подчеркнул, что с Китаем "у Трампа вышла промашка", а экономику РФ торговые пошлины не затронули.
"У Китая есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла. Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30 000 штук", - заявил он.
В то же время сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции", добавил зампред Совбеза РФ. Он также констатировал, что рейтинги Трампа ушли вниз, так называемое "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление.
В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной, заявил, что надеется получить от сделки больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Киева.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".
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Полезные ископаемыеУкраинаСШАЭкономикаНовостиДмитрий МедведевТорговые войны
 
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