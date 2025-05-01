https://crimea.ria.ru/20250501/tramp-dolomal-kievskiy-rezhim-medvedev-o-sdelke-po-poleznym-iskopaemym-1146131571.html

Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым

Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил в четверг... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T10:07

2025-05-01T10:07

2025-05-01T10:07

полезные ископаемые

украина

сша

экономика

новости

дмитрий медведев

торговые войны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142678662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2b00aeb0a799f2afded3e01391466be.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил в четверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщили ранее в Министерстве финансов США.Он также оценил развернутую американским лидером тарифную войну, от которой пострадали как ближайшие соседи США, так и европейские страны. При этом подчеркнул, что с Китаем "у Трампа вышла промашка", а экономику РФ торговые пошлины не затронули."У Китая есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла. Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30 000 штук", - заявил он.В то же время сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции", добавил зампред Совбеза РФ. Он также констатировал, что рейтинги Трампа ушли вниз, так называемое "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление.В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ.Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной, заявил, что надеется получить от сделки больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Киева.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнениеАЭС Украины могут перейти США на новых условияхПочему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полезные ископаемые, украина, сша, экономика, новости, дмитрий медведев, торговые войны