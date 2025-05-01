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Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день
Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день
Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T23:03
2025-05-01T23:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках, погибли и ранены мирные люди. Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. На Крымском мосту зафиксировали рекордное число автомобилей. Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт ВСУ в Херсонской областиУкраинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка города Алешки утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и 11 пострадавших, позже от полученных ранений скончался еще один мирный житель . По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. . Киев в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, сказано в заявлении МИД России в связи с этой террористической атакой. В Алешках объявлены три дня траура.Рекорд Крымского мостаНа Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. По данным Минтранса России, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. В течение дня число машин на подъездах к транспортному переходу менялось и в отдельные часы превышало три тысячи единиц. Ждать проезда приходилось по несколько часов.Сделка Украины и США по недрамКиев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщили в Министерстве финансов США. Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, соглашение по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал сделку очередным шагом к колонизации Украины. По мнению профессора факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктора политических наук Андрея Манойло, сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности.Успехи армии РФКиевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Также разбиты вражеское вооружение, техника и склады, сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации. Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России."Дорога на Ялту"Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в четверг в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучали на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран. По словам председателя жюри фестиваля, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, "Дорога на Ялту" помогает нести отечественную военную песню в мир как уникальный жанр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день

Теракт ВСУ в Херсонской области и дорожный коллапс на Крымском мосту - главное за день

23:03 01.05.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках, погибли и ранены мирные люди. Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. На Крымском мосту зафиксировали рекордное число автомобилей. Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Теракт ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка города Алешки утром в четверг. Изначально сообщалось о семи погибших и 11 пострадавших, позже от полученных ранений скончался еще один мирный житель . По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. . Киев в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, сказано в заявлении МИД России в связи с этой террористической атакой. В Алешках объявлены три дня траура.

Рекорд Крымского моста

На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. По данным Минтранса России, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. В течение дня число машин на подъездах к транспортному переходу менялось и в отдельные часы превышало три тысячи единиц. Ждать проезда приходилось по несколько часов.

Сделка Украины и США по недрам

Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщили в Министерстве финансов США. Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, соглашение по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал сделку очередным шагом к колонизации Украины. По мнению профессора факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктора политических наук Андрея Манойло, сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности.

Успехи армии РФ

Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Также разбиты вражеское вооружение, техника и склады, сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации. Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.

"Дорога на Ялту"

Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в четверг в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучали на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран. По словам председателя жюри фестиваля, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, "Дорога на Ялту" помогает нести отечественную военную песню в мир как уникальный жанр.
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Заголовок открываемого материала
23:03Теракт ВСУ на Херсонщине и коллапс на Крымском мосту - главное за день
22:22Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
21:43В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших
21:25Ситуация на Крымском мосту - оперативные данные
21:13Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"
20:52По мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптур
20:28В Крыму двое туристок получили травмы в горах
20:18Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
19:51Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники
19:35В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улиц
19:15Крымский мост - актуальные данные по очередям на вечер четверга
18:56Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать память
18:37Умер один из пострадавших при обстреле Алешек
18:24Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
17:55В Севастополе запустят 30 фонтанов
17:36Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - видео
17:31В Белом доме сделали заявление о прямых переговорах Москвы и Киева
17:22Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича
17:12В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
16:48Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
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