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Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
Американо-украинская сделка по полезным ископаемым стала очередным шагом к колонизации Украины. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T15:05
2025-05-01T15:05
полезные ископаемые
украина
сша
переговоры
алексей пушков
экономика
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Американо-украинская сделка по полезным ископаемым стала очередным шагом к колонизации Украины. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков."Соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины. Другое дело, что Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил о поставках оружия на сотни миллиардов долларов, финансовой помощи, достигающей 40% украинского бюджета, огромной зависимости Украины от западной военной машины и подчеркнул очевидное согласие киевского режима на превращение страны в полуколонию.Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемымТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – экспертЧто будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии
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РИА Новости Крым
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96
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полезные ископаемые, украина, сша, переговоры, алексей пушков, экономика, новости, мнения
Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам

Сделка по недрам стала очередным шагом к колонизации Украины - Пушков

15:05 01.05.2025
 
© gettyimages.com PromesaArtStudioФлаги США и Украины. Коллаж
Флаги США и Украины. Коллаж - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© gettyimages.com PromesaArtStudio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Американо-украинская сделка по полезным ископаемым стала очередным шагом к колонизации Украины. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины. Другое дело, что Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил о поставках оружия на сотни миллиардов долларов, финансовой помощи, достигающей 40% украинского бюджета, огромной зависимости Украины от западной военной машины и подчеркнул очевидное согласие киевского режима на превращение страны в полуколонию.
"Трамп лишь поставил жирную точку в концовке этого процесса. Впрочем, процесс еще далеко не завершен. Украина разменяла суверенитет, которым она обладала на начало 2014 года, на полуколониальную зависимость от Запада", - констатировал сенатор.
Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Полезные ископаемыеУкраинаСШАПереговорыАлексей ПушковЭкономикаНовостиМнения
 
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