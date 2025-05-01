Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
Сделка по недрам стала очередным шагом к колонизации Украины - Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Американо-украинская сделка по полезным ископаемым стала очередным шагом к колонизации Украины. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины. Другое дело, что Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил о поставках оружия на сотни миллиардов долларов, финансовой помощи, достигающей 40% украинского бюджета, огромной зависимости Украины от западной военной машины и подчеркнул очевидное согласие киевского режима на превращение страны в полуколонию.
"Трамп лишь поставил жирную точку в концовке этого процесса. Впрочем, процесс еще далеко не завершен. Украина разменяла суверенитет, которым она обладала на начало 2014 года, на полуколониальную зависимость от Запада", - констатировал сенатор.
Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
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