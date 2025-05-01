Рейтинг@Mail.ru
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250501/sdelka-vyshe-zakona--v-rade-otkryli-detali-dogovora-po-nedram-1146138263.html
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T15:38
2025-05-01T15:38
полезные ископаемые
украина
сша
экономика
переговоры
верховная рада украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146138403_0:43:1368:812_1920x0_80_0_0_f01e28e49a398c083bc9593349187329.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Кроме того, по условиям сделки Украина лишается права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов, обязана отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы, должна дать Вашингтону приоритетные права на добытые в стране ресурсы, гарантировать американским компаниям самые выгодные условия по сравнению с компаниями третьих стран, обеспечить свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей или задержек."Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — добавил украинский парламентарий.При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, подчеркнул он.Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра УкраиныСогласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрамТрамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146138403_114:0:1253:854_1920x0_80_0_0_bee8c43448c5bcc42316d10ce9d2c520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полезные ископаемые, украина, сша, экономика, переговоры, верховная рада украины, новости
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам

Договор по недрам имеет преимущество над законодательством Украины – депутат Рады

15:38 01.05.2025
 
© Министерство финансов СШАМинистр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывают соглашение о поставках полезных ископаемых.
Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывают соглашение о поставках полезных ископаемых.
© Министерство финансов США
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", – написал Железняк в своем Telegram-канале.
Кроме того, по условиям сделки Украина лишается права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов, обязана отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы, должна дать Вашингтону приоритетные права на добытые в стране ресурсы, гарантировать американским компаниям самые выгодные условия по сравнению с компаниями третьих стран, обеспечить свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей или задержек.
"Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — добавил украинский парламентарий.
При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, подчеркнул он.
Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
 
Полезные ископаемыеУкраинаСШАЭкономикаПереговорыВерховная Рада УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето
16:48Удар по рынку в Алешках – реакция российского МИД
16:31Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент
16:127 человек погибли и 11 ранены при обстреле Алешек - уточненные данные
15:50В Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавших
15:38Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
15:18В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело
15:05Согласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрам
14:41Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать
14:27Трехдневный траур объявлен в Алешках после смертельной атаки ВСУ на рынок
14:18Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
13:58Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой
13:42Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
13:23Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери
12:58Крымский мост установил рекорд по количеству машин
12:43ВСУ планомерно выбивают машины "скорой" в Херсонской области - Сальдо
12:19Что происходит на Крымском мосту - ситуация к данному часу
11:40ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
11:18Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
10:50Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния