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Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T15:38
2025-05-01T15:38
2025-05-01T15:38
полезные ископаемые
украина
сша
экономика
переговоры
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Кроме того, по условиям сделки Украина лишается права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов, обязана отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы, должна дать Вашингтону приоритетные права на добытые в стране ресурсы, гарантировать американским компаниям самые выгодные условия по сравнению с компаниями третьих стран, обеспечить свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей или задержек."Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — добавил украинский парламентарий.При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, подчеркнул он.Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра УкраиныСогласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрамТрамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
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полезные ископаемые, украина, сша, экономика, переговоры, верховная рада украины, новости
Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам
Договор по недрам имеет преимущество над законодательством Украины – депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", – написал Железняк в своем Telegram-канале.
Кроме того, по условиям сделки Украина лишается права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов, обязана отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы, должна дать Вашингтону приоритетные права на добытые в стране ресурсы, гарантировать американским компаниям самые выгодные условия по сравнению с компаниями третьих стран, обеспечить свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей или задержек.
"Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — добавил украинский парламентарий.
При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, подчеркнул он.
Киев и Вашингтон подписали соглашение
о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику",
считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
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