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Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам

Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Сделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам

Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T15:38

2025-05-01T15:38

2025-05-01T15:38

полезные ископаемые

украина

сша

экономика

переговоры

верховная рада украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Соглашение Вашингтона с Киевом по недрам бессрочное, документ имеет приоритет перед украинскими законами, гарантирует Штатам самые выгодные условия и не дает гарантий безопасности Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Кроме того, по условиям сделки Украина лишается права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов, обязана отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы, должна дать Вашингтону приоритетные права на добытые в стране ресурсы, гарантировать американским компаниям самые выгодные условия по сравнению с компаниями третьих стран, обеспечить свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей или задержек."Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — добавил украинский парламентарий.При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, подчеркнул он.Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра УкраиныСогласие на колонизацию - сенатор о сделке США и Украины по недрамТрамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полезные ископаемые, украина, сша, экономика, переговоры, верховная рада украины, новости