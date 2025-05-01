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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T10:50
2025-05-01T10:50
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Ограничение действовало около 10 минут, при этом причина не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

10:50 01.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ограничение действовало около 10 минут, при этом причина не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяЛогистика
 
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