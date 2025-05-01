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Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой

Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Путин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой

Президент России Владимир Путин высоко оценил содействие Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов пленными между Киевом и Москвой. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T13:58

2025-05-01T13:58

2025-05-01T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высоко оценил содействие Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов пленными между Киевом и Москвой. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора российского лидера и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна.Отмечается, что российско-эмиратские отношение носят стратегический характер и успешно развиваются в разных сферах. "Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-эмиратских отношений, которые носят стратегический характер и успешно развиваются в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Столь тесное сотрудничество позволяет вести диалог даже по весьма чувствительным международным вопросам", - отмечается в сообщении Кремля по итогам беседы.Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.В конце марта Путин и Мухаммед Аль Нахайян обсуждали в телефонном диалоге развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и ВашингтономСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларовЛоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и МинводыРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ , россия, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, новости