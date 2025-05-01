https://crimea.ria.ru/20250501/putin-festival-doroga-na-yaltu-pomogaet-sberech-i-peredat-pamyat-1146143481.html

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать память

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать память - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать память

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сохранять историческую память о Великой Отечественной войне и передавать ее молодому поколению. Об РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T18:56

2025-05-01T18:56

2025-05-01T18:46

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

владимир путин (политик)

культура

россия

80 лет победы

новости

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сохранять историческую память о Великой Отечественной войне и передавать ее молодому поколению. Об этом говорится в приветственном адресе президента РФ Владимира Путина к организаторам и участникам фестиваля, который в рамках открытия финального гала-концентра зачитал со сцены Государственного Кремлевского дворца журналист Андрей Кондрашов.В своем послании к организаторам, участникам и гостям фестиваля российский лидер напомнил, что нынешний фестиваль проходит в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы и выразил уверенность, что "Дорога на Ялту"-2025 станет большим знаменательным событием и надолго запомнится участникам и гостям.В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран. Зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены Каем Метовым, Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими. Участниками фестиваля в этом году стали представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , владимир путин (политик), культура, россия, 80 лет победы, новости, москва