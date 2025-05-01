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Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать
Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать
Госавтоинспекция Краснодарского края призвала водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, выбирать время выезда и при необходимости переждать пик... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T14:41
2025-05-01T14:41
крымский мост
очереди на крымском мосту
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
новости
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Краснодарского края призвала водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, выбирать время выезда и при необходимости переждать пик транспортного потока в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха. На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Ждать проезда приходится по несколько часов.В ГАИ напоминают, что на участке дальнего западного обхода Краснодара есть площадка отдыха, а также многофункциональный заправочный комплекс. На новом участке автодороги А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани –Темрюк – автомобильная дорога А-290 "Новороссийск – Керчь" расположены шесть площадок для отдыха - в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.На новом направлении автодороги А-290 "Новороссийск – Керчь" также находятся два многофункциональных заправочных комплекса. "На основе анализа прибывающего транспорта с раннего утра и по настоящий момент на подъезде к Крымскому мосту выставлено дополнительно пять нарядов ДПС с целью проведения регулировочно-распорядительные действий, распределения транспортных потоков и оказания помощи участникам дорожного движения", - проинформировали в ГАИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости, транспорт, крым
Пробки на Крымском мосту: водителей просят выбирать время или переждать

Направляющихся в Крым водителей просят переждать пробки на мосту на площадках для отдыха

14:41 01.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Краснодарского края призвала водителей, двигающихся по направлению к Крымскому мосту, выбирать время выезда и при необходимости переждать пик транспортного потока в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха.
На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Ждать проезда приходится по несколько часов.
"Наш совет – постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)", - говорится в сообщении ведомства.
В ГАИ напоминают, что на участке дальнего западного обхода Краснодара есть площадка отдыха, а также многофункциональный заправочный комплекс.
На новом участке автодороги А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани –Темрюк – автомобильная дорога А-290 "Новороссийск – Керчь" расположены шесть площадок для отдыха - в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.
На новом направлении автодороги А-290 "Новороссийск – Керчь" также находятся два многофункциональных заправочных комплекса.
"На основе анализа прибывающего транспорта с раннего утра и по настоящий момент на подъезде к Крымскому мосту выставлено дополнительно пять нарядов ДПС с целью проведения регулировочно-распорядительные действий, распределения транспортных потоков и оказания помощи участникам дорожного движения", - проинформировали в ГАИ.
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Крымский мостОчереди на Крымском мостуКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниНовостиТранспортКрым
 
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