https://crimea.ria.ru/20250501/pesni-pravdy-i-muzhestva---aksenov-o-festivale-doroga-na-yaltu--1146145472.html

Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"

Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту" - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"

Международный фестиваль "Дорога на Ялту" - не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T21:13

2025-05-01T21:13

2025-05-01T21:14

сергей аксенов

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

культура

крым

новости крыма

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Дорога на Ялту" - не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля. По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла."Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму", - сказал глава республики.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы.Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , культура, крым, новости крыма, 80 лет победы