https://crimea.ria.ru/20250501/pesni-pravdy-i-muzhestva---aksenov-o-festivale-doroga-na-yaltu--1146145472.html
Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"
Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту" - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"
Международный фестиваль "Дорога на Ялту" - не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T21:13
2025-05-01T21:13
2025-05-01T21:14
сергей аксенов
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
культура
крым
новости крыма
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146145924_0:0:1581:889_1920x0_80_0_0_68da9815762c28739ffb7174273520eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Дорога на Ялту" - не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля. По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла."Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму", - сказал глава республики.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы.Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146145924_4:0:1244:930_1920x0_80_0_0_27a516b39b9360bee3183c97fe08e917.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , культура, крым, новости крыма, 80 лет победы
Песни правды и мужества - Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"
Фестиваль "Дорога на Ялту" стал частью общего пути к победе добра над злом - Аксенов
21:13 01.05.2025 (обновлено: 21:14 01.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Дорога на Ялту" - не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля.
По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире.
"Это песни правды и мужества, любви и справедливости. Именно поэтому фестиваль "Дорога на Ялту" стал не только одной из визитных карточек Крыма, но и знаковым событием международной культурной жизни", - подчеркнул глава Крыма.
Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла.
"Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму", - сказал глава республики.
Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы.
Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.