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Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери
Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери
Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Также разбиты вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T13:23
2025-05-01T13:23
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Также разбиты вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 170 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, разбили до 225 украинских боевиков, бронетранспортер, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", израильскую радиолокационную станцию RADA и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 240 боевиков и 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA, склад боеприпасов и склад материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 445 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери которого составили до 195 человек, два бронетранспортера, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе немецкая установка Panzerhaubitze 2000.Подразделениями "Днепра" уничтожены до 100 неонацистов, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Также российские военные поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов, цеха производства беспилотников, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Средства ПВО уничтожили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 137 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – ПутинНовости СВО: за сутки уничтожены более тысячи боевиков ЗеленскогоКаменка в Харьковской области перешла под контроль России
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот
Новости СВО: Киев продолжает нести колоссальные потери

Минобороны: Киев потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО

13:23 01.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО
Подготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1375 боевиков за сутки на всех фронтах СВО. Также разбиты вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 170 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, разбили до 225 украинских боевиков, бронетранспортер, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", израильскую радиолокационную станцию RADA и два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 240 боевиков и 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 445 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери которого составили до 195 человек, два бронетранспортера, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе немецкая установка Panzerhaubitze 2000.
Подразделениями "Днепра" уничтожены до 100 неонацистов, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Также российские военные поразили инфраструктуру вражеских военных аэродромов, цеха производства беспилотников, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Средства ПВО уничтожили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 137 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.
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