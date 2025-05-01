https://crimea.ria.ru/20250501/mezhdunarodnyy-festival-doroga-na-yaltu-v-moskve---translyatsiya-1146124590.html
Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция
Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция
Гала-концерт седьмого Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Москве в год 80-летия Великой Победы. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T17:36
2025-05-01T17:36
2025-05-01T17:36
прямая трансляция
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
москва
80 лет победы
россия
культура
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Гала-концерт седьмого Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Москве в год 80-летия Великой Победы.Любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 стран.В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.
https://crimea.ria.ru/20240501/putin-festival-doroga-na-yaltu-sluzhit-sberezheniyu-kulturnogo-naslediya-1136976718.html
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Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция
В Кремле проходит 7-й Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" - трансляция
Гала-концерт седьмого Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Москве в год 80-летия Великой Победы.
Любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 стран.
В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.
Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.