https://crimea.ria.ru/20250501/mezhdunarodnyy-festival-doroga-na-yaltu-v-moskve---translyatsiya-1146124590.html

Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция

Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве - трансляция

Гала-концерт седьмого Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Москве в год 80-летия Великой Победы. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T17:36

2025-05-01T17:36

2025-05-01T17:36

прямая трансляция

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

москва

80 лет победы

россия

культура

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Гала-концерт седьмого Международного фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Москве в год 80-летия Великой Победы.Любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 стран.В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.

https://crimea.ria.ru/20240501/putin-festival-doroga-na-yaltu-sluzhit-sberezheniyu-kulturnogo-naslediya-1136976718.html

москва

россия

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2025

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