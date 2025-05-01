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Магнитные бури: прогноз на май - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Магнитные бури: прогноз на май
Магнитные бури: прогноз на май - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Магнитные бури: прогноз на май
Первая затяжная магнитная буря мая обрушится на Землю в понедельник, затем череда космических ударов ожидается в конце месяца. Такой прогноз дает Лаборатория... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T09:09
2025-05-01T09:09
магнитные бури
земля
солнце
космос
вспышки на солнце
новости
институт солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первая затяжная магнитная буря мая обрушится на Землю в понедельник, затем череда космических ударов ожидается в конце месяца. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.8 мая он начнет затухать, однако повышение уровня случится снова уже 10 мая – ожидаются небольшие магнитосферные возбуждения.18, 19, 20 и 21 мая геомагнитный фон снова повысится, прогнозируют ученые. В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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магнитные бури, земля, солнце, космос, вспышки на солнце, новости, институт солнечно-земной физики
Магнитные бури: прогноз на май

Прогноз магнитных бурь на май

09:09 01.05.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первая затяжная магнитная буря мая обрушится на Землю в понедельник, затем череда космических ударов ожидается в конце месяца. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным ученых, 5 мая случится первый солнечный шторм уровня G1. Он будет трехдневным.

8 мая он начнет затухать, однако повышение уровня случится снова уже 10 мая – ожидаются небольшие магнитосферные возбуждения.
18, 19, 20 и 21 мая геомагнитный фон снова повысится, прогнозируют ученые.
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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Магнитные буриЗемляСолнцекосмосВспышки на СолнцеНовостиИнститут солнечно-земной физики
 
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