https://crimea.ria.ru/20250501/magnitnye-buri-prognoz-na-may-1146002829.html

Магнитные бури: прогноз на май

Магнитные бури: прогноз на май - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Магнитные бури: прогноз на май

Первая затяжная магнитная буря мая обрушится на Землю в понедельник, затем череда космических ударов ожидается в конце месяца. Такой прогноз дает Лаборатория... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T09:09

2025-05-01T09:09

2025-05-01T09:09

магнитные бури

земля

солнце

космос

вспышки на солнце

новости

институт солнечно-земной физики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137120064_0:93:420:329_1920x0_80_0_0_5d88fdd46be6b97acbc91582eae55a58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первая затяжная магнитная буря мая обрушится на Землю в понедельник, затем череда космических ударов ожидается в конце месяца. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.8 мая он начнет затухать, однако повышение уровня случится снова уже 10 мая – ожидаются небольшие магнитосферные возбуждения.18, 19, 20 и 21 мая геомагнитный фон снова повысится, прогнозируют ученые. В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, земля, солнце, космос, вспышки на солнце, новости, институт солнечно-земной физики