https://crimea.ria.ru/20250501/krymskiy-most-bolee-2000-mashin-zhdut-proezda-1146130861.html

Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда

Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда

На Крымском мосту за час очередь со стороны Кубани выросла более чем в 2,5 раза, ждать проезда нужно около четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T09:19

2025-05-01T09:19

2025-05-01T09:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час очередь со стороны Кубани выросла более чем в 2,5 раза, ждать проезда нужно около четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Начала расти очередь и на выезд из Крыма, сейчас в Керчи ждут проезда 130 транспортных средств.Часом ранее на въезд в Крым стояли более 800 авто, со стороны Керчи затора не было.Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма