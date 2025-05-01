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Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда
Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда
На Крымском мосту за час очередь со стороны Кубани выросла более чем в 2,5 раза, ждать проезда нужно около четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T09:19
2025-05-01T09:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час очередь со стороны Кубани выросла более чем в 2,5 раза, ждать проезда нужно около четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Начала расти очередь и на выезд из Крыма, сейчас в Керчи ждут проезда 130 транспортных средств.Часом ранее на въезд в Крым стояли более 800 авто, со стороны Керчи затора не было.Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
крымский мост
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда

На Крымском мосту очереди ждут более двух тысяч авто

09:19 01.05.2025 (обновлено: 09:22 01.05.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час очередь со стороны Кубани выросла более чем в 2,5 раза, ждать проезда нужно около четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 2132 транспортных средства. Ожидание около четырех часов", - говорится в сообщении.
Начала расти очередь и на выезд из Крыма, сейчас в Керчи ждут проезда 130 транспортных средств.
Часом ранее на въезд в Крым стояли более 800 авто, со стороны Керчи затора не было.
Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.
В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.
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