https://crimea.ria.ru/20250501/kiev-soglasilsya-na-22-usloviya-ssha-dlya-uregulirovaniya-konflikta---kellog-1146130403.html

Киев согласился на 22 условия США для урегулирования конфликта - Келлог

Киев согласился на 22 условия США для урегулирования конфликта - Келлог - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Киев согласился на 22 условия США для урегулирования конфликта - Келлог

На переговорах в Лондоне с участием Великобритании, Франции и Германии США и Украина достигли соглашения по 22 конкретным условиям в рамках урегулирования... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T07:59

2025-05-01T07:59

2025-05-01T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На переговорах в Лондоне с участием Великобритании, Франции и Германии США и Украина достигли соглашения по 22 конкретным условиям в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог, пишет РИА Новости.Келлог добавил, что представители Киева и Европы, в первую очередь, заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней."Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, - это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил он.Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие. Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России. Он также отметил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны.На прошлой неделе США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" МосквеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - КличкоЭто не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кит келлог, переговоры, украина, сша, россия, новости, политика