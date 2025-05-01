https://crimea.ria.ru/20250501/kholera-ostaetsya-faktorom-riska-v-letniy-period-v-rossii---ekspert-1145905882.html

Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт

Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт

В преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T22:22

2025-05-01T22:22

2025-05-01T22:22

геннадий онищенко

холера

безопасность

общество

вирусы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры. Об этом сообщил академик РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.По его словам, до сих пор продолжается седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, но санитарные службы страны готовы к любым ситуациям.Холера – опасное инфекционное заболевание, вызываемое холерным вибрионом, который активно размножается во внешней среде, особенно в теплой воде и при попадании в загрязненную бытовыми стоками среду. Хотя летальность от этого заболевания сегодня значительно снижена благодаря антибиотикам и специальным солевым растворам, риски остаются.Особое внимание, говорит Онищенко, в этом году уделяется Черноморскому и Азовскому побережьям. На пляжах Краснодарского края уже действует ограничение на купание из-за последствий техногенной катастрофы – разлива мазута, напомнил он."Азовское море – мелкое, хорошо прогревается, и там хорошо жить холерному вибриону", – пояснили эксперт.Он также добавил, что последние массовые случаи холеры в России были зафиксированы в 1994 году в Дагестане и в 2002 году в Казани. При этом, несмотря на вспышку, город не закрывали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250426/kholera-iz-indii-v-rossii-v-voronezh-vernulsya-zarazhennyy-turist-1145990417.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, холера, безопасность, общество, вирусы, новости