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Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
В преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T22:22
2025-05-01T22:22
2025-05-01T22:22
геннадий онищенко
холера
безопасность
общество
вирусы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры. Об этом сообщил академик РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.По его словам, до сих пор продолжается седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, но санитарные службы страны готовы к любым ситуациям.Холера – опасное инфекционное заболевание, вызываемое холерным вибрионом, который активно размножается во внешней среде, особенно в теплой воде и при попадании в загрязненную бытовыми стоками среду. Хотя летальность от этого заболевания сегодня значительно снижена благодаря антибиотикам и специальным солевым растворам, риски остаются.Особое внимание, говорит Онищенко, в этом году уделяется Черноморскому и Азовскому побережьям. На пляжах Краснодарского края уже действует ограничение на купание из-за последствий техногенной катастрофы – разлива мазута, напомнил он."Азовское море – мелкое, хорошо прогревается, и там хорошо жить холерному вибриону", – пояснили эксперт.Он также добавил, что последние массовые случаи холеры в России были зафиксированы в 1994 году в Дагестане и в 2002 году в Казани. При этом, несмотря на вспышку, город не закрывали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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геннадий онищенко, холера, безопасность, общество, вирусы, новости
Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
Холера остается фактором риска в летний период в России - Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры. Об этом сообщил академик РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
По его словам, до сих пор продолжается седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, но санитарные службы страны готовы к любым ситуациям.
"Сейчас температура воды поднимется до 17 градусов – и по всей стране начнется отбор проб в контрольных точках. Лаборатории госсанэпиднадзора начнут обследовать воду на наличие холерного вибриона", – сообщил эксперт на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Холера – опасное инфекционное заболевание, вызываемое холерным вибрионом, который активно размножается во внешней среде, особенно в теплой воде и при попадании в загрязненную бытовыми стоками среду. Хотя летальность от этого заболевания сегодня значительно снижена благодаря антибиотикам и специальным солевым растворам, риски остаются.
Особое внимание, говорит Онищенко, в этом году уделяется Черноморскому и Азовскому побережьям. На пляжах Краснодарского края уже действует ограничение на купание из-за последствий техногенной катастрофы – разлива мазута, напомнил он.
"Азовское море – мелкое, хорошо прогревается, и там хорошо жить холерному вибриону", – пояснили эксперт.
Он также добавил, что последние массовые случаи холеры в России были зафиксированы в 1994 году в Дагестане и в 2002 году в Казани. При этом, несмотря на вспышку, город не закрывали.
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