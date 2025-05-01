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Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники
Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники
Медучреждения Севастополя в период майских праздников будут работать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T19:51
2025-05-01T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Медучреждения Севастополя в период майских праздников будут работать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В частности 1 и 9 мая в поликлиниках города выходной день, 4, 10 и 11 мая – рабочий день в дежурном режиме с 9 до 14 часов. Выходные в женских консультациях – 1, 4, 5, 9, 11, 12 мая, 2 и 3 мая - работа по графику с 8 до 20 часов. Полый график можно уточнить на правительственном сайте города.Пациентам с острыми состояниями рекомендуют обращаться в приемное отделение стационара или вызывать скорую по номеру 103.В Крыму служба скорой медпомощи также будет работать в праздники круглосуточно, как и круглосуточные стационары. В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая отделения приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 8 до 14 часов. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 летКак в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМСКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, майские праздники, здоровье, новости крыма
Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники

Медучреждения Севастополя на майские праздники работают по особому графику

19:51 01.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе досрочно открылась детская поликлиника после капремонта
В Севастополе досрочно открылась детская поликлиника после капремонта
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Медучреждения Севастополя в период майских праздников будут работать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Майские праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В эти даты медучреждения города будут работать по особому графику. Экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно", - сказано в сообщении.
В частности 1 и 9 мая в поликлиниках города выходной день, 4, 10 и 11 мая – рабочий день в дежурном режиме с 9 до 14 часов. Выходные в женских консультациях – 1, 4, 5, 9, 11, 12 мая, 2 и 3 мая - работа по графику с 8 до 20 часов. Полый график можно уточнить на правительственном сайте города.
Пациентам с острыми состояниями рекомендуют обращаться в приемное отделение стационара или вызывать скорую по номеру 103.
В Крыму служба скорой медпомощи также будет работать в праздники круглосуточно, как и круглосуточные стационары. В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая отделения приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 8 до 14 часов. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
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