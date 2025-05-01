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Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" начался в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Трансляция мероприятия, посвященного... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T18:24
2025-05-01T18:24
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
культура
80 лет победы
новости
москва
россия
народный артист рсфср лев лещенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" начался в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Трансляция мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы, ведется на портале "Культура.рф", в социальных сетях фестиваля, на сайте и всех интернет-ресурсах РИА Новости Крым.Концерт открыли композицией Татьяны Куртуковой "Матушка", ставшей народным хитом, и покорившей все музыкальные чарты. Песню исполнили зарубежные участники фестиваля прошлых лет.По словам председателя жюри фестиваля, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, "Дорога на Ялту" помогает нести отечественную военную песню в мир как уникальный жанр.В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран.Зарубежные исполнители выступают в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в дуэтах со звездами российской сцены Каем Метовым, Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.Участниками фестиваля в этом году стали представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПутин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
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РИА Новости Крым
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музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , культура, 80 лет победы, новости, москва, россия, народный артист рсфср лев лещенко
Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце открылся гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту"

18:24 01.05.2025
 
© РИА Новости КрымФестиваль "Дорога на Ялту"
Фестиваль Дорога на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" начался в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Трансляция мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы, ведется на портале "Культура.рф", в социальных сетях фестиваля, на сайте и всех интернет-ресурсах РИА Новости Крым.
"Сегодня лучшие песни о Великой Отечественной войне, которые каждый зритель знает с детства, прозвучат в исполнении наших зарубежных гостей на разных языка мира, а гости приехали из 17 стран. В первый конкурсный день они выступали сольно, сегодня будут петь вместе с нашими российскими артистами", - сказала в рамках открытия гала-концерта один из его ведущих Эрнест Мацкявичюс.
Концерт открыли композицией Татьяны Куртуковой "Матушка", ставшей народным хитом, и покорившей все музыкальные чарты. Песню исполнили зарубежные участники фестиваля прошлых лет.
По словам председателя жюри фестиваля, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, "Дорога на Ялту" помогает нести отечественную военную песню в мир как уникальный жанр.
"Такой светлый праздник как 80-летие Победы должен быть отмечен непременно какими-то событиями. Этот фестиваль - особый, поэтому что приезжают наши друзья из разных стран, независимо от политической ориентации. Они приезжают, им интересно, такого формата песенного нет нигде в мире. У нас таких песен сотни, которые распевает народ, и все их знают. Очень здорово, что наши гости, приняв эту песню, принесут ее туда, где они проживают", - сказал Лев Лещенко.
В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран.
Зарубежные исполнители выступают в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в дуэтах со звездами российской сцены Каем Метовым, Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.
Участниками фестиваля в этом году стали представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.
Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".
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Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"Культура80 лет ПобедыНовостиМоскваРоссияНародный артист РСФСР Лев Лещенко
 
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