https://crimea.ria.ru/20250501/gala-kontsert-festivalya-doroga-na-yaltu-otkryli-v-kremle-1146142660.html

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Гала-концерт фестиваля "Дорога на Ялту" открыли в Кремле

Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" начался в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Трансляция мероприятия, посвященного... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T18:24

2025-05-01T18:24

2025-05-01T18:24

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

культура

80 лет победы

новости

москва

россия

народный артист рсфср лев лещенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Финальный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" начался в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Трансляция мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы, ведется на портале "Культура.рф", в социальных сетях фестиваля, на сайте и всех интернет-ресурсах РИА Новости Крым.Концерт открыли композицией Татьяны Куртуковой "Матушка", ставшей народным хитом, и покорившей все музыкальные чарты. Песню исполнили зарубежные участники фестиваля прошлых лет.По словам председателя жюри фестиваля, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, "Дорога на Ялту" помогает нести отечественную военную песню в мир как уникальный жанр.В рамках гала-концерта любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне прозвучат на разных языках мира в исполнении вокалистов из 15 разных стран.Зарубежные исполнители выступают в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в дуэтах со звездами российской сцены Каем Метовым, Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.Участниками фестиваля в этом году стали представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль "Дорога на Ялту" является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале "Культура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПутин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , культура, 80 лет победы, новости, москва, россия, народный артист рсфср лев лещенко