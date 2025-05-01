https://crimea.ria.ru/20250501/dokumentalnyy-film-putin-25-let---o-chem-rasskazhet-prezident-1146139579.html

Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент

Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент

Президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы о событиях в РФ и мире за последние четверть века в новой документальной картине, сказано в... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T16:31

2025-05-01T16:31

2025-05-01T16:31

владимир путин (политик)

новости

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы о событиях в РФ и мире за последние четверть века в новой документальной картине, сказано в анонсе телеканала "Россия 1".Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21.00.Президент Российской Федерации Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года. Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин назвал главную задачу РоссииРоссия не может существовать без суверенитета - Путин

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, политика