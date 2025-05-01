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Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент
Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент
Президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы о событиях в РФ и мире за последние четверть века в новой документальной картине, сказано в... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T16:31
2025-05-01T16:31
владимир путин (политик)
новости
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы о событиях в РФ и мире за последние четверть века в новой документальной картине, сказано в анонсе телеканала "Россия 1".Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21.00.Президент Российской Федерации Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года. Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин назвал главную задачу РоссииРоссия не может существовать без суверенитета - Путин
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владимир путин (политик), новости, россия, политика
Документальный фильм "Путин. 25 лет" - о чем расскажет президент

Путин ответит на самые острые вопросы в новом документальном фильме

16:31 01.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы о событиях в РФ и мире за последние четверть века в новой документальной картине, сказано в анонсе телеканала "Россия 1".
Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21.00.
"Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - цитирует выдержку из анонса РИА Новости.
Президент Российской Федерации Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года. Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.
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