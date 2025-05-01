https://crimea.ria.ru/20250501/delo-o-terrorizme-vozbuzhdeno-po-faktu-ataki-vsu-na-rynok-v-aleshkakh-1146135901.html

Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках

Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках

По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли и ранены мирные люди, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T13:42

2025-05-01T13:42

2025-05-01T13:42

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

закон и право

алешки

херсонская область

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли и ранены мирные люди, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления.1 мая 2025 года украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали территорию рынка в городе Алешки Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, по меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской областиВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали

https://crimea.ria.ru/20250501/vsu-planomerno-vybivayut-mashiny-skoroy-v-khersonskoy-oblasti---saldo-1146134168.html

алешки

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, закон и право, алешки, херсонская область, обстрелы всу, новости