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Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках
По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли и ранены мирные люди, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T13:42
2025-05-01T13:42
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
закон и право
алешки
херсонская область
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли и ранены мирные люди, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления.1 мая 2025 года украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали территорию рынка в городе Алешки Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, по меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронтаВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской областиВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, закон и право, алешки, херсонская область, обстрелы всу, новости
Дело о терроризме возбуждено по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках

По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках Следком возбудил дело о терроризме

13:42 01.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по рынку в Алешках
ВСУ ударили по рынку в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, где погибли и ранены мирные люди, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки вооруженных сил Украины на Херсонскую область", - цитирует Петренко пресс-служба СК.
По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления.
1 мая 2025 года украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали территорию рынка в городе Алешки Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, по меньшей мере семь человек погибли и более 20 ранены.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактЗакон и правоАлешкиХерсонская областьОбстрелы ВСУНовости
 
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