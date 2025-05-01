https://crimea.ria.ru/20250501/bez-garantiy-bezopasnosti---za-chto-zelenskiy-prodal-nedra-ukrainy-1146134769.html

Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины

Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Без гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины

Американо-украинская сделка о полезных ископаемых является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T14:18

2025-05-01T14:18

2025-05-01T14:06

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переговоры

экономика

мнения

андрей манойло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Американо-украинская сделка о полезных ископаемых является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины", сообщило ранее Министерство финансов США. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ."Смысл сделки очень простой. Украину начинают обдирать как липку, она становится предметом грабежа. В рамках этого соглашения США и множество аффилированных с Вашингтоном западных компаний начнут выкачивать из Украины природные ресурсы, вплоть до чернозема, и никто этому помешать не сможет", - говорит политолог.При этом он подчеркивает: большая часть природных украинских ресурсов и земли, которую и раньше активно скупали западные компании, сейчас находится в их собственности. В частности, это компания BlackRock (американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением – ред.). Теперь, когда сделка подписана, ресурсы из украинских недр продолжат выкачивать на легальных основаниях и без всякого стеснения.Однако не подписать эту кабальную сделку Зеленский не мог, поскольку таким образом он пытается "сохраниться"."Если бы не подписал, он просто перестал бы быть нужным Вашингтону. Поскольку последнее, для чего он вообще нужен США, – это подписание подобного рода документов. А как только он перестанет быть нужным, американцы тут же пустят его на утилизацию, и Зеленский прекратит свое существование. Он это понимает", - поясняет профессор.При этом, по мнению эксперта, глава киевского режима может рассчитывать на то, чтобы обмануть администрацию Трампа. Дело в том, что Украина является парламентско-олигархической республикой и сама по себе подпись президента мало что значит. Договор потребует ратификации в Верховной Раде, а Рада может отказаться его ратифицировать.Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, который будет расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил ранее в четверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – экспертЧто будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, сша, полезные ископаемые, переговоры, экономика, мнения, андрей манойло