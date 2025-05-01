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Беспилотники сбили над четырьмя регионами России
Беспилотники сбили над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Беспилотники сбили над четырьмя регионами России
Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над четырьмя регионами России. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T07:29
2025-05-01T07:29
2025-05-01T07:29
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над четырьмя регионами России. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны РФ.У️точняется, что по два БПЛА сбиты над территорией Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА. В результате падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛАВ центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминированиеВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок
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беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, россия, безопасность, новости
Беспилотники сбили над четырьмя регионами России
Силы ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над регионами России