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Беспилотники сбили над четырьмя регионами России

Беспилотники сбили над четырьмя регионами России - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Беспилотники сбили над четырьмя регионами России

Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над четырьмя регионами России. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T07:29

2025-05-01T07:29

2025-05-01T07:29

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

россия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над четырьмя регионами России. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны РФ.У️точняется, что по два БПЛА сбиты над территорией Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА. В результате падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛАВ центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминированиеВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, россия, безопасность, новости